Neuland: Abgebranntes Haus wurde mit schwerem Gerät eingerissen

Neuland - Am Ende rückte das Technische Hilfswerk an. Nach dem Brand in dem Einfamilienhaus am Fünfhausener Elbdeich sind die Reste des abgebrannten Gebäudes mit schwerem Gerät vom THW eingerissen worden. Am Sonntagmorgen war in dem Gebäude ein Feuer ausgebrochen, nachdem bereits am Vorabend ein Carport in unmittelbarer Nhe gebrannt hatte.

In dem Haus war der FDP-Politiker Carl Cevin Key Coste aufgewachsen. Der hatte nach dem Brand verbreitet, dass er an einen Anschlag glaubt. Gegenüber harburg-aktuell hieß es am Dienstagmorgen aus der Polizei, dass die Brandursache bislang unklar sei. zv