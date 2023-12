Weihnachten: Das waren arbeitsreiche Tage für Feuerwehren im Landkreis

Landkreis - Das miese Wetter hat auch über Weihnachten für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Landkreis Harburg gesorgt. "Das waren arbeitsreiche Tage", so Matthias Köhlbrandt, Sprecher der Wehren Seevetal. Zu mehr als 20 Einsätzen mussten die Wehren der Gemeinde ausrücken.

Allein zum Fachenfelder Weg in Maschen rückte an drei Tagen aus. Dort waren die Entwässsrungsgräben über gelaufen und hatten Straßenabschnitte überflutet. Immer pumpte die Feuerwehr Wasser ab, bis das Problem beseitigt war.

Weitere Einsätze wegen vollgelaufener Keller oder Wasser, das in Keller zu laufen drohte, absolvierten die Feuerwehren aus Fleestedt, Maschen und Meckelfeld teils mehrfach., unter anderem im Kämpenweg in Fleestedt, in der Alten Bahnhofstraße und im Gagelstrauchweg in Maschen sowie in der Bürgermeister-Heitmann Straße und am Fuchsberg in Meckelfeld.

In Ramelsloh musste die Feuerwehr Heiligabend in der Straße Im Horn ein einem umgestürzten Baum beseitigen. Vergleichbare Einsätze gab es in der Maschener Schützenstraße, im Fachenfelder Weg und im Anemonenweg sowie in der Klecker Straße in Hittfeld.

Dazu kamen Brände wegen Feuer in Wohnungen und vermeintliche Fahrzeugbrände. zv