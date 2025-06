Featured

Phoenix-Viertel: Erneut wurden Plakate gegen die Polizei aufgehängt

Harburg – Sie haben es wieder getan: Unter dem Motto „Fundierte Polizeikritik passt leider nicht auf ein Plakat“ haben die „Anarchas on Tour“ in der Nacht zum Donnerstag wurden erneut dutzende Plakate gegen die Polizei im Phoenix-Viertel geklebt.

Erst Ende Mai gab es wie berichtet eine Aktion mit Plakaten gegen die verstärkte Polizei-Präsenz.

Am Hermann-Krüger-Platz wurde zudem in sechs Metern Höhe ein Transparent mit der Aufschrift „Fundierte Polizei-Kritik passt leider nicht auf ein Plakat - ACAB" an den Zaun des Sport-Käfigs gehängt.

Dafür rückte gegen 7 Uhr die Feuerwehr mit einer Drehleiter an, um das Transparent wieder abzunehmen.