Polizei flext Klimakleber aus der Fahrbahn der Köhlbrandbrücke

Waltershof - Durch eine Blockade ist am Donnerstagmorgen der Verkehr auf der Köhlbrandbrücke lahm gelegt worden. Verantwortlich sind Anhänger der Gruppe "Letzte Generation", die sich jeweils mit einer Hand am Morgen auf der Fahrbahn festklebten.

Zwar konnte der Verkehr zeitweise in beide Richtungen einspurig weiter fahren. Es kam aber trotzdem zu großen Behinderungen.

Wegen der Blockade rückte Bereitschaftspolizei an. Die Beamten, so hieß es, flexten die Festgeklebten ab, da sie offenbar Quarzsand mit den den Kleber gemischt hatten, der den Einsatz von Lösungsmitteln nutzlos macht. Der Einsatz dauerte am Vormittag an.

Es ist die erste Blockade nach dem Versuch Hamburgs Bürgermeister durch Erpressung zu Gesprächen zu zwingen. In einem Brief, für dessen Inhalt es zwischenzeitlich einen Relativierungsversuch gab, war von den Verfassern mit "maximaler Störung der öffentlichen Ordnung" gedroht worden.

Zwar hatte es zwischenzeitlich Gespräche gegeben. Die scheinen aber nicht zur Zufriedenheit der "Klimakleber" verlaufen zu sein. zv