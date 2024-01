Polizeiwachen in Harburg und Neugraben bekommen neue Chefs

Harburg - Die beiden Polizeiwachen im Bezirk Harburg bekommen neue Revierführer. Das PK 46 an der Lauterbachstraße wird Polizeioberrat Alexander Klinnert übernehmen, der aktuell noch Chef der Wache in Rahlstedt ist. Für Klinnert ist das ein Karrieresprung. Die Harburger Wache ist ein sogenanntes Leit-PK. Er dürfte dort nach einiger Zeit zum Polizeidirektor ernannt werden.

Der Bisherige Leiter, Polizeidirektor Dirk Noetzel, der die Harburger Wache 2019 übernommen hatte, wechselt an die Akademie der Polizei, wo er als Dozent den Nachwuchs der Hamburger Polizei ausbilden wird.

In Neugraben wird Polizeioberrätin Daniela Schönefeld Revierführerin. Sie ist noch in der Personalentwicklung bei der Polizei tätig. Der bisherige Leiter, Uwe Rehmke geht in den Ruhestand. zv