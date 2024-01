Wilstorfer Straße: Erst auf Bus und dann auf Fahrer eingeprügelt

Harburg - Durch Faustschläge ist ein Busfahrer an der Wilstorfer Straße so schwer verletzt worden, dass eine Behandlung im Krankenhaus nötig wurde. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag. Der Bus hatte an der Haltestelle in Höhe Moorstraße gestanden, als gegen das Fahrzeug geschlagen wurde.

Der Fahrer (46) stieg aus und stellte den Täter zur Rede. Der schlug zu und flüchtete. "Der Busfahrer erlitt eine blutige Verletzung im Gesicht", so ein Beamter. Der 46-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Vorher hatte er noch eine Aussage gegenüber alarmierten Polizisten gemacht, die anschließend nach dem Schläger, einen etwa 20 Jahre alter, schlanker, dunkelhaariger Mann, erfolglos fahndeten.

Der Bus, in dem mehrere Fahrgäste gesessen hatte, wurde von einem Ersatzfahrer weiter gefahren. zv