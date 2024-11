Featured

Ruhiges Halloween in Harburg: Polizeipräsenz verhindert Krawalle

Harburg - Das Konzept der Polizei ist aufgegangen. Präsenz vor Ort und Kontrollen haben Ausschreitungen am Harburger Ring verhindert. Das einige Jugendliche und Heranwachsende "Lust auf Randale" wurde dabei auch festgestellt. so wurden Böller oder Sturmhauben sichergestellt.

Das es nicht so dicke, wie in den vergangenen Jahren kommen wird, hatte man schon durch Vorerkenntnisse erhofft. Es war, im Gegensatz zu den Vorjahren, auffallend ruhig in den sozialen Netzwerken gewesen.

Am Halloweenabend war die Polizei frühzeitig mit Einsatzkräften am Ring präsent. Bereits vor Tagen war Videoüberwachung aufgebaut worden. Jugendliche, die sich in den Gegend rumtrieben, wurden niederschwellig angesprochen und überprüft. Auch eine BFE der Bereitschaftspolizei, eine auf Festnahmen und Beweissicherung spezialisierte Einheit, war vor Ort.

Auch die Bundespolizei war am Harburger Bahnhof und an den S-Bahnhöfen im Einsatz verstärkt unterwegs. In einem Fall wurden Einsatzkräfte gezielt mit Böllern beworfen. zv

Dieser Artikel wird aktualisiert