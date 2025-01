Featured

Schneefall und glatte Straßen: 12 Glätteunfälle auf ein Happy End auf den Autobahnen

Harburg - Schneefall und niedrige Temperaturen sorgen seit Freitagmittag vor allem auf den Autobahnen im Landkreis für Glätteunfälle. Betroffen waren die Autobahnen 1, 7, 39 und 261 wo es im Bereich der Polizeiinspektion Harburg/Landkreis Harburg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit oder unzureichender Bereifung zu insgesamt 12 Glätteunfällen kam.

In den meisten Fällen gingen diese glimpflich aus, so dass es nur zu Sachschäden gekommen ist. In zwei Fällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Ein echtes Happy End gab es nach einem Verkehrsunfall auf der A7, Höhe Thieshope: Dort war bei einem Unfall die Katze des Fahrzeugführers mit an Bord, welche anschließend entlaufen ist.

Da der Fahrzeugführer zunächst ins Krankenhaus gebracht wurde, hat er sich am nächsten Tag mit einem Leihwagen zur Unfallstelle begeben und die Suche nach seiner Katze gestartet. Nach 20-minütiger Absuche sämtlicher angrenzender Feldwege konnte er sie dann glücklicherweise wohlauf wiederfinden.