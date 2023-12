Wilstorf: Die klauten gezielt Autos von Spaßbad-Besuchern

Wilstorf - Über Monate ermittelte die Soko "Pool" gegen professionelle Autodiebe, die in ganz Norddeutschland teure Autos vor Schwimmbädern klauten. Dabei führten die Ermittlungen die Kripo auch an den Harburger Stadtpark. Mehrere Opfer hatten das Freizeitbad Midsommerland besucht, als ihnen der Wagen egstohlen wurde.

Die Masche war einfach. Die Täter lauerten an den Parkplätzen der schwimmbäder. Kam ein Badegast mit einem teuren Auto vorgefahren, schlichen sie ihm hinterher. Während der Badegast dann planschte, brachen die Diebe den Spind ihres Opfers auf, um an die Autoschlüssel zu kommen.

Nach Erkenntnissen der Ermittler kamen so innerhalb eines Jahres so mindestens 35 Fahrzeuge durch die Bande weg. Acht davon in Hamburg. Dabei gab es neben den Midsommerland nur noch Fälle am Parkbad in Volksdorf. Gestohlen wurden Fahrzeuge verschiedener Fabrikate, darunter ein VW Bus, ein Audi A7 oder ein Volvo XC90.

Jetzt verhaftete die Polizei sechs Männer, die der Bande zugerechnet werden. Ermittler gehen davon aus, dass die Bande noch weitere Autodiebstähle verübte. zv