Tödlicher Verkehrsunfall: Radfahrer konnte noch nicht identifiziert werden

Wilhelmsburg - Der am Mittwochnachmittag an der Neuhöfer Straße Ecke Neuhöfer Damm von einem Laster überrollte und getötete Radfahrer konnte zunächst nicht identifiziert werden. "Es ist noch nicht geklärt, um wem es sich bei dem Mann handelt", so ein Polizist am Donnerstagmorgen.

Der Radfahrer war von einem abbiegenden Sattelzug, der ohne Container unterwegs war, erfasst worden. Das Fahrrad verkeilte sich bei dem Zusammenstoß unter dem Lastzug.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Feuerwehr, die mit einem größeren Aufgebot angerückt war, da es zunächst hieß, dass auch der Radfahrer unter dem Laster eingeklemmt sei, konnte nur noch den Toten bergen.

Es ist der bereits fünft Radfahrer, der in diesem Jahr auf Hamburgs Straßen bei einem Abbiegeunfall durch einen Lastwagen oder Reisebus getötet wurde. zv