Wieder Einbrüche im Landkreis: Sechs Wohnungseinbrüche am Wochenende

Landkreis – Die Einbruchsserie geht weiter: Auch an diesem Wochenende kam es im Landkreis Harburg zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Insgesamt wurden der Polizei sechs Einbrüche gemeldet.

Am Sonnabend in der Zeit von 9.30 bis 19.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter im Grauener Lindenweg in Appel-Grauen das Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Aus bisher unbekannten Gründen gelangte dies nicht und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Vom Donnerstag bis Freitag in der Zeit von 11.15 bis 11 Uhr hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses in der Hollenstedter Straße in Dohren auf und gelangten so in das Innere. Nachdem das Haus durchsucht wurde, flüchteten die Täter unter anderem mit zwei Tresoren in unbekannte Richtung.

Am Sonnabend in der Zeit von 10.30 bis 21 Uhr hebelten unbekannte Täter, im Stieglitzweg in Neu Wulmstorf ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Das Haus wird nach Diebesgut durchsucht und durch die von innen geöffnete Hauseingangstür in unbekannte Richtung verlassen.

In der Zeit von Freitag auf Samstag, 14 bis 0.30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses im Schrankenweg in Fleestedt auf. Nachdem das Haus durchsucht wurde, wird flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Am Sonnabend in der Zeit von 16.45 bis 18.30 Uhr gelangte der unbekannte Täter über eine vorhandene Leiter auf das Dach eines Hauses in der Straße Am Försterland in Fleestedt. Der unbekannte Täter schlug ein Dachfenster ein und gelangte so in das Innere. Er flüchtet mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Am Sonnabend gegen 20 Uhr gelangten mindestens drei unbekannte Täter durch Einschlagen der Terrassentür in ein Haus im Brombeerweg in Meckelfeld. Während sie das Haus nach Diebesgut durchsuchten, wurden sie durch die eintreffenden Bewohner überrascht. Die Bewohner versuchen die Täter festzuhalten, was ihnen nicht gelang. Die Täter flüchteten über ein angrenzendes Feld.

Wer Hinweise zu den Tätern, oder verdächtigen Fahrzeugen machen kann soll sich bitte bei der Polizeidienststelle PI Harburg unter der Telefonnummer: 04181-285 0 melden.