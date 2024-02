Winsen: Feuer in Flüchtlingsunterkunft zerstört sechs Wohncontainer

Winsen - Bei einem Feuer in der Flüchtlingsunterkunft an der Bürgerweide sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Der Brand war gegen 13:30 Uhr in einem der Container ausgebrochen. Die Flammen erfassten insgesamt sechs der Wohncontainer. sie sind ein Totalschaden. Weitere Container wurden beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Verletzten kamen wegen Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.

Der Landkreis musste für 23 Bewohner der Unterkunft eine neue Bleibe suchen. Die Brandursache ist unklar. Ein Anschlag wird ausgeschlossen. Die Kripo ermittelt. zv