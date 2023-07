Aktien 2023 auf Höhenflug, S&P 500 und NASDAQ knacken Meilensteine

Ratgeber - Das aktuelle Kalenderjahr bringt wieder Schwung in den Aktienmarkt. Rückte die deutsche Wirtschaft zwar jüngst in eine Rezession vor, konnten die größten US-amerikanischen Aktien-Indizes S&P 500 und NASDAQ neue Meilensteine für sich markieren. Diese Indizes bilden eine Reihe von Wertpapieren von Tech-Unternehmen ab, die zuletzt viel Rückenwind genossen.

Davon profitieren nicht nur multinationale Unternehmen, sondern auch deutsche Privatanleger. Aktienunternehmen geben Wertpapiere aus, die jeder interessierte Händler an einer Börse erwerben kann. Der Besitz eines Wertpapiers erlaubt Ihnen Mitsprache im Unternehmen, Chancen auf Profite durch Kursgewinne des Wertpapiers und etwaige Dividendenausschüttungen. Über kluge Anlagemöglichkeiten im Jahr 2023.

Warum in Aktien investieren?

Die Frage “Warum in Aktien investieren?”, die sich jeder Privatanleger stellte, bevor er sein erstes Wertpapier erwarb, sollten Sie sich auch stellen, um genau zu wissen, was Sie tun und warum Sie es tun.

Berühmter Investor und Aktien-Guru Warren Buffett merkte markanterweise einst an, dass Sie nur gewinnen können, wenn Sie in Aktien investieren, jedoch verlieren, wenn Sie es nicht tun – völlig ungeachtet dessen, welche Anlagestrategie Sie verfolgen mögen. Buffet dachte dabei an folgenden Umstand: Aus historischer Sicht wächst der Aktienmarkt immer weiter. Blicken Sie auf die letzten 100 Jahre der größten und ältesten Indizes für Aktien, sehen Sie, dass diese zwar immer wieder Krisen erlebten, doch stets weiter wuchsen und stärker aus ihnen hervorgingen.

Doch damit nicht genug. In Zeiten erhöhter Inflation verliert Ihr Geld schneller als sonst an Wert. Potenzielle Gewinne am Aktienmarkt können den Verfall Ihres Vermögens verhindern.

Wie in Aktien investieren?

Haben Sie sich bereits entschieden, in Aktien zu investieren, um Ihr Geld vor dem Verfall zu schützen oder für das Alter vorzusorgen, sollten Sie einige Grundsätze im Umgang mit Wertpapieren beachten.

Traditionell kaufte man Einzelaktien bei einem Bankberater. Heute ist das immer noch möglich und geschieht vorwiegend über sogenannte Online-Broker. Dies ist aber längst nicht mehr der einzige Weg, in Aktien zu investieren. Neben Einzelaktien können Sie auch sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs) besparen, die Anteile an Fonds ausgeben, die wiederum ein ganzes Portfolio von Aktien abdecken. Ebenso greifen Privatanleger immer wieder zu Mutual Funds. Im deutschsprachigen Raum sind sie besser als Investmentfonds bekannt.

Neben dem Typ der Aktie ist auch das richtige Mindset vonnöten, um erfolgreich in Aktien zu investieren. Machen Sie sich bewusst, was Ihre Ziele sind. Möchten Sie innerhalb der nächsten 10 Jahre eine bestimmte Rendite erzielen oder wollen Sie für das Alter vorsorgen? Bauen Sie darauf Ihre Strategie auf. Machen Sie auch davon die Wahl Ihrer Wertpapiere abhängig. Tech-Aktien sind für ein größeres Wachstum bekannt. Gestandene Börsengrößen machen sich durch die Ausgabe von Dividenden attraktiver. Machen Sie sich mit Ihren Anlagen vertraut – etwa durch die Chartanalyse – und verzichten Sie darauf, uninformierte Investitionen zu tätigen.

Wie mit Aktien Gewinn machen?

Durch die aktuelle Entwicklung von S&P 500 und NASDAQ 100 tun sich für Kleinanleger neue Möglichkeiten für kurzfristige Gewinnmitnahmen auf.

So hoch wie zuletzt stand der S&P 500 nur vor seinem Herbst-Tief im Jahr 2022. Nach Mitte August ist die aktuelle Marke ein klares Signale und ein wichtiger Meilensteine. Jedoch sollten Anleger trotz des neuen Bullenmarktes vorsichtig bleiben. Die Marktstimmung bleibt volatil, die aktuellen Entwicklungen können schnell wieder rückläufig sein.

Gleichermaßen notierte der NASDAQ 100 ein neues Jahreshoch. Auch hier überwiegen positive Signale. Dennoch gilt es auch hier, Marktsignale zu verfolgen. Die US-amerikanischen Zinspolitik und neue Inflationsdaten können etwa Aufschlüsse über die Gewinnchancen bei diesen Indizes liefern.

Haben Sie einen langfristigen Anlagehorizont, können Sie auch mit ETFs passiv investieren und den Markt das Steuer in die Hand nehmen lassen. Bei mittelfristigen und kurzfristigen Investitionen wie den oben erwähnten S&P 500 und NASDAQ 100 ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Aktien aktiv verwalten und wichtige Kennzahlen im Auge behalten, um Anpassungen vorzunehmen, wenn nötig.

Bleiben Sie vor allem Ihrer Strategie treu und lassen Sie sich nicht zu sehr von äußeren Einflüssen beeinflussen und arbeiten Sie daran, eigene Expertise in der Auswertung von Aktien zu erlangen, als sich auf instrumentalisierte Hypes in den sozialen Medien einzulassen.

Fazit

Das Investieren in Wertpapiere eines Unternehmens ist heute nützlicher denn je. Sie geben Ihnen die Möglichkeit, langfristig profitabel anzulegen und Ihr Geld gleichzeitig gegen die Inflation abzusichern. Um den Aktienhandel auf dem richtigen Fuß zu beginnen, steht für Sie die Ausarbeitung einer kohärenten Anlagestrategie an erster Stelle. Um langfristig erfolgreich zu investieren, ist unerlässlich, dass Sie sich an Ihre Strategie halten und selbständig fundierte Entscheidungen treffen. dl