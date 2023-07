Die homöopathische Reiseapotheke – was darf nicht fehlen?

Ratgeber - Viele Menschen schwören in der Urlaubszeit auf eine gut sortierte homöopathische Reiseapotheke. Im Urlaub sehen sich Reisende mit anderen Lebensumständen konfrontiert – ungewohntes Essen, eine neue Umgebung und ein anderes Klima. Urlauber wissen, dass es oft schwierig ist, in einem Urlaubsland die gewünschten Medikamente zu finden und die Suche nach einer gut sortierten Apotheke ist oft zeitraubend. Eine Reiseapotheke hilft, die ersten Symptome zu lindern. Viele Menschen setzen bei der Zusammenstellung ihrer Reiseapotheke auf homöopathische Mittel, die sich in der Praxis bewährt haben. Die Reiseapotheke muss den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, damit am Zielort nicht ein wichtiges Medikament fehlt, welches am Urlaubsort dringend benötigt wird.



Eine Reiseapotheke ist im Heimatland zusammenzustellen und es muss nicht zwingend eine örtliche Apotheke oder am Wochenende der Apothekennotdienst besucht werden. Moderne Urlauber erwerben die notwendigen homöopathischen Mittel in einer ausgesuchten Internet-Apotheke, die auch einen gewissen Service verspricht. Augentropfen, Herztabletten, Schmerztabletten, Angsthelfer und andere Medikamente sind hier auf homöopathischer Basis zu erwerben – die Auswahl ist riesig und dem persönlichen Bedarf anzupassen. Ist die Reise mit der Familie geplant, so ist jedes Familienmitglied zu betrachten. Kinder benötigen Medikamente gegen Fieber, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, aber auch gegen eine Erkältung sind homöopathische Helfer mitzuführen. Urlauber bestellen die gewünschten Mittel in einer seriösen Online-Apotheke, die eine schnelle Lieferung verspricht und die passenden Medikamente anbietet.

Urlaub unter der Sonne

Zahlreiche Menschen zieht es im Urlaub in den Süden. Die Kraft der Sonne ist nicht zu unterschätzen und leicht droht ein unangenehmer Sonnenbrand. Urlauber behandeln erste Rötungen mit dem Tollkirschenextrakt Belladonna, welches als homöopathisches Mittel zu erwerben ist. Eine geschwollene Haut behandelt der Reisende mit Apis und treten Blasen auf, sind diese mit Cantharis zu behandeln. Nach der Behandlung bemerken die Patienten, dass die Schmerzen zurückgehen und die Schwellung abnimmt.

Schmerzhafte Verletzungen

Auch im Urlaub ist ein Urlauber nicht vor Verletzungen geschützt. Sportliche Aktivitäten wie Wandern oder Fahrradfahren erhöhen im Urlaub das Verletzungsrisiko. Untrainierte Urlauber klagen über Muskel- und Gelenkschmerzen, die mit einem Mittel aus der Reiseapotheke behandelt werden, welches Arnica enthält. Nach einer langen Tour ist ein Wanderer oft verschwitzt. In Kombination mit einem kühlen Wind sind Muskelschmerzen und Steifheit vorprogrammiert. Gegen diese unangenehmen Begleiterscheinungen hilft ein Präparat mit dem Inhaltsstoff Rhus toxicodendron.

Infektionen

Ist ein Reisender an einem Infekt erkrankt, so ist dies in einer ungewohnten Umgebung nicht ungewöhnlich. Der Urlauber reagiert auf diesen Infekt mit einem Mittel, dass Aconitum napellus beinhaltet. Die homöopathische Arznei senkt das Fieber und andere Symptome klingen ab. Ist das Fieber mit akuten Schweißausbrüchen verbunden, so hilft die Einnahme von Belladonna. Urlauber schwören auf Dulcamara, wenn eine Erkrankung vorliegt, die auf Nässe und Kälte zurückzuführen ist. Weiterhin hilft der Inhaltsstoff gegen Durchfall, Husten und Erkältungssymptome.

Durchfallerkrankungen

Gegen Durchfallerkrankungen helfen viele homöopathische Mittel und diese sind besonders für Kinder zu empfehlen. Eltern wissen, dass bei einer Durchfallerkrankung die Zufuhr von Getränken für das Kind sehr wichtig ist, da sonst Kreislaufprobleme auftreten. Ältere Menschen und auch Kinder suchen einen Arzt auf, wenn der Durchfall sich nicht zeitnah beruhigt, da eine Austrocknung einen lebensgefährlichen Zustand darstellt. dl