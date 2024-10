Der ultimative Guide: So wird das erste Weihnachten mit Baby perfekt

Ratgeber - Weihnachten kommt schneller, als man denkt, und jedes Jahr stellen sich viele dieselbe Frage, was man schenken kann. Die Vorfreude auf das Christkind ist für Klein und Groß ein wichtiger Bestandteil der besinnlichen Zeit im Jahr.

Das erste Weihnachtsfest mit dem Baby ist für Eltern etwas Besonderes und bleibt für immer in Erinnerung. Aber es kann natürlich auch sehr hektisch und stressig werden. Damit deine Vorfreude auf das Weihnachtsfest nicht getrübt wird, findest du im Folgenden den ultimativen Guide.

Beginne frühzeitig mit der Planung

Da das erste gemeinsame Weihnachtsfest mit Baby eine Herausforderung für Familien darstellen kann, solltest du frühzeitig mit der Planung beginnen. Das hilft dir, unnötigen Stress zu vermeiden. Planst du eine Weihnachtsfeier zu Hause oder bei der Familie? Oder ist eine Reise geplant? In diesen Fällen kannst du schon frühzeitig mit der Organisation beginnen, sobald die Entscheidung gefallen ist. Hilfreich ist eine To-do-Liste.

Die passende Dekoration auswählen

An Weihnachten ist ein festlich dekoriertes Haus ein Muss. Mit einem Baby ist es leichter gesagt als getan. Damit die Sicherheit deines Babys gewahrt wird, solltest du den Weihnachtsbaum an einem sicheren Ort aufstellen. Die Weihnachtsdekoration sollte außer Reichweite von deinem Baby sein, um Verletzungen zu vermeiden. Am besten verwendest du kindgerechte und bruchsichere Weihnachtsdekorationen. Vermeide bestenfalls spitze Gegenstände, an denen sich dein Baby verletzen könnte. Besonders anfällig sind Babys im Krabbelalter. Deshalb solltest du das Baby beim Spielen und Krabbeln immer im Auge behalten. Um die empfindlichen Babyaugen zu schonen, nutze für die Lichter und Weihnachtsdekoration LED-Lichter. Diese erhitzen sich nicht so enorm wie herkömmliche Lichter und stellen somit keine Gefahr für Verbrennung bei Babys dar.

Ausreichende Pausen für das Baby einplanen

An Weihnachten kommt die gesamte Familie zusammen. Es ist selbstverständlich, dass jedes Familienmitglied das Baby im Arm halten, ein Foto schießen oder mit dem Baby spielen möchte. Das kann dein Baby unnötig überfordern. Deshalb solltest du auf ausreichend Pausen achten und die tägliche Routine des Babys aufrechterhalten. Verändere die Gewohnheiten deines Babys auch über die Weihnachtsfeiertage nicht. Auch an Weihnachten möchte das Baby ebenfalls zu seinen gewohnten Zeiten schlafen und essen. Beachte, dass dein Baby sich Ruhe wünscht. Das kann sich auch auf das Singen von Weihnachts Klassikern negativ auswirken.

Festliche Outfits und Wechselkleidung einplanen

Festliche Outfits gehören zu einem unvergesslichen Weihnachtsfest dazu. Besonders, wenn man diesen Moment festhalten möchte. Manchmal möchtest du die Weihnachtsbilder an den Familien- und Bekanntenkreis schicken. Dann ist der Druck besonders hoch, dass das Weihnachtsoutfit passen muss. Um eine festliche Stimmung und Freude zu kreieren, solltest du das passende Weihnachtsoutfit für das Baby rechtzeitig besorgen. Babykleidung mit Weihnachtsmotiven kann auch an die Outfits der Eltern angepasst werden. Beim Weihnachtsoutfit ist ein Weihnachtsmotiv eine großartige Idee, um einzigartige Erinnerungen an das erste Weihnachtsfest zu schaffen. Bedenke auch dabei, die Wechselkleidung parat zu halten, da die Outfits vom Baby schnell schmutzig werden. Da es in der kalten Jahreszeit deinem Baby auch mal kalt sein kann, halte immer ein Jäckchen oder eine Decke bereit. Für einen Spaziergang oder dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist es wichtig, bei winterlichen Temperaturen auf die passende Babykleidung zu achten. Somit verhinderst du, dass dein Baby sich erkältet und krank wird.

Nutze die Schlafzeiten deines Babys

Wenn dein Baby ein Nickerchen hält, ist das der ideale Zeitpunkt für Eltern, mit dem Backen und Kochen zu beginnen. Besorge die Lebensmittel, die du für das Weihnachtsmenü benötigst, im Voraus, um unnötigen Stress zu vermeiden. Die Supermärkte und Geschäfte sind vor den Feiertagen voll. Plane ein einfaches Menü, das nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Beim Backen kannst du auf die Hilfe von Eltern und Schwiegereltern zurückgreifen. Zudem kannst du Plätzchen und Weihnachtsleckereien von der Bäckerei oder Konditorei fertig kaufen, um kostbare Zeit und Energie zu sparen. Wenn das Baby schläft, ist das ebenfalls der ideale Zeitpunkt, um die Wohnung gründlich zu putzen. Allerdings solltest du nicht zu viele Aufgaben angehen, da ein Nickerchen in den meisten Fällen nicht lange dauert. Es muss auch nicht alles perfekt werden. Wichtiger ist es, dass dein Baby die nötige Ruhe hat, um sich auszuruhen.

Der jährliche Weihnachtsgottesdienst

Das erste Weihnachtsfest mit Baby ist eine große Herausforderung. Dann stellst du dir sicherlich die Frage, ob du die Weihnachtsmesse mit oder ohne Baby besuchen solltest. Vielleicht spielst du aber auch mit dem Gedanken, die Weihnachtsmesse ganz ausfallen zu lassen, da du dein Baby nicht allein lassen möchtest. Du kennst dein Baby am besten. Chorgesang, Orgelspiel und der Trubel können für dein Baby schnell ungewohnt sein. Wenn deine Eltern oder Schwiegereltern auf dein Baby aufpassen, kannst du trotzdem den Weihnachtsgottesdienst besuchen. Am besten ist dein Baby bereits gefüttert und bereit für ein Nickerchen, damit es deine Abwesenheit nicht bemerkt. In diesem Fall darf das Babyfon nicht fehlen, sodass die Bezugspersonen sich mit der Situation nicht überfordert fühlen. Dein Baby sollte sich auf jeden Fall wohlfühlen und die Lautstärke in seiner Umgebung angepasst werden.

Passende Geschenke für das Baby

Viele Eltern werden mit Fragen bombardiert, welches Geschenk sie sich für sich und ihr Neugeborenes wünschen. Dann ist es immer sinnvoll, ein babygerechtes Geschenk auszusuchen. Halte dich mit deinen Wünschen nicht zurück. Es muss auch nicht immer ein teures oder materielles Geschenk sein. Viele Eltern freuen sich auf Hilfe im Alltag oder Babysitting. Außerdem kannst du beim Geschenk darauf achten, dass dein Kind langfristig davon profitiert. Ein Spielzeug sollte zum Beispiel sicher für das Baby sein und nicht sofort zu Bruch gehen. Bei Babykleidung ist auf ein angenehmes Material zu achten. Da Babykleidung oft gewaschen wird, darf sie nicht eingehen. Zusätzlich kannst du dich um Kleidung in einer Nummer größer bitten, da Babys schnell aus ihrer Kleidung herauswachsen. Babyzubehör ist auch ein beliebtes Geschenk. Allerdings haben Eltern bereits viel eingekauft. Hierbei kannst du dich mit deinen Bekannten austauschen und offen kommunizieren, ob mehr Zubehör überhaupt benötigt wird.

Fazit

Perfektionismus sollte beim ersten Weihnachtsfest mit dem Baby keine große Rolle spielen. Genieße vielmehr die besondere Jahreszeit mit dem Baby und schaffe Erinnerungen. Der Weihnachtstrubel muss sich nicht negativ auf dich und dein Baby auswirken, wenn du es langsam angehst. Weitere Ideen für das ideale Weihnachtsgeschenk findest du bei Bo & Birdie, einem Shop für Weihnachtsgeschenke für Babys. Damit steht deinem ersten Weihnachtsfest mit Baby nichts im Weg.