Die Vielfalt an Fertighaus-Typen: Eine Übersicht

Ratgeber - Das Wohnen im eigenen Heim ist ein Traum, den viele Menschen teilen. Bei der Entscheidung für das Eigenheim steht man häufig vor der Wahl: traditionell bauen oder doch ein Fertighaus? Fertighäuser bieten dabei viele Vorteile, sie sind schnell errichtet, energiesparend und vor allem - sie lassen keinen Wunsch offen, wenn es um den Haustyp geht. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über einige der am häufigsten gewählten Fertighaus-Typen und deren Besonderheiten.

Bungalow

Der Bungalow ist eine Einzelhausart, die komplett auf einer Ebene liegt. Seine Bauweise bietet viele Vorteile, wie zum Beispiel die Barrierefreiheit und den einfachen Zugang zu jedem Raum. Bungalows sind besonders beliebt bei älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung, da sie ein komfortables und unkompliziertes Wohnen ermöglichen. Darüber hinaus haben Bungalows eine sehr flexible Raumgestaltung, da sie aufgrund ihrer Bauweise wenige tragende Wände in der Innenarchitektur benötigen.

Einfamilienhaus

Das Einfamilienhaus ist von den verschiedenen Fertighaus-Typen, der wohl am häufigsten gebaute. Es besteht in der Regel aus einem oder zwei Stockwerken und bietet ausreichend Platz für eine vier- bis fünfköpfige Familie. Einfamilienhäuser können nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen gestaltet werden, von der klassischen Satteldachkonstruktion bis hin zur modernen Flachdachvariante. Die Raumplanung ist flexibel und kann ganz auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt werden.

Doppelhaus

Ein Doppelhaus ist eine Bauform, die zwei eigenständige Wohnbereiche unter einem gemeinsamen Dach vereint. Die beiden Haushälften können dabei identisch oder unterschiedlich gestaltet sein. Dieser Haustyp ist besonders für Paare oder kleine Familien geeignet, die gerne in Gemeinschaft leben, aber dennoch einen separaten Wohnbereich haben möchten.

Mehrfamilienhaus

Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere eigenständige Wohnungen beinhaltet. Diese Bauweise eignet sich besonders für große Familien oder als Investment, um Wohnraum zu vermieten. Fertighaus-Anbieter haben verschiedene Modelle im Angebot, die sich hinsichtlich Größe, Raumaufteilung und Ausstattung unterscheiden.

Stadtvilla

Die Stadtvilla ist ein repräsentativer Fertighaus-Typ mit viel Raum für Individualität. Sie zeichnet sich durch ihre kubische Form und das flache Dach aus. Häufig verfügt eine Stadtvilla über zwei Vollgeschosse ohne Schrägen, was die Raumgestaltung und -nutzung besonders komfortabel macht. Eine Stadtvilla eignet sich besonders für größere Familien, die Wert auf Komfort und ein gehobenes Wohngefühl legen.

Architektenhaus

Ein Architektenhaus als Fertighaus ist der Inbegriff von Individualität und Design. Der Bauherr arbeitet eng mit dem Architekten zusammen, um ein maßgeschneidertes Haus zu planen und zu realisieren, das perfekt auf seine Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt ist. Dieser Fertighaus-Typ ermöglicht eine einzigartige architektonische Gestaltung und einen hohen Grad an Individualität in der Innenraumgestaltung und Ausstattung.

Schwedenhaus

Das Schwedenhaus als Fertighaus ist ein typischer Vertreter der skandinavischen Architektur. Die schwedische Holzbauweise ist ökologisch und nachhaltig – von der Bauphase bis hin zum Alltag. Es besticht zudem oft durch sein charakteristisches rot-weißes Erscheinungsbild und die Verwendung von viel Holz, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Schwedenhäuser sind bekannt für ihre gemütliche Atmosphäre und ihr nachhaltiges Baukonzept. Die natürlichen Materialien schaffen außerdem ein hervorragendes Raumklima und sind daher, wie alle Holzhäuser, besonders für Allergiker empfehlenswert.

Landhaus

Ein Landhaus als Fertighaus ist die ideale Wahl für diejenigen, die das Landleben und die Natur lieben. Dieser Fertighaus-Typ zeichnet sich durch seine rustikale und charmante Architektur aus. Er kombiniert moderne Annehmlichkeiten mit traditionellem Design, das an Bauernhäuser oder Cottages erinnert. Landhäuser bieten viel Platz und Komfort, sie passen perfekt in ländliche Gegenden, können aber auch in städtischen Gebieten ein angenehmer Kontrast sein.

Ökohaus

Für umweltbewusste Bauherren ist das Ökohaus als Fertighaus eine ausgezeichnete Wahl. Ökohäuser sind speziell konzipiert, um einen geringen Energieverbrauch und eine geringe Umweltbelastung zu erreichen. Sie nutzen erneuerbare Energiequellen, wie Solarenergie, und verwenden nachhaltige, umweltfreundliche Materialien. Einige Ökohäuser sind sogar so konzipiert, dass sie mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen, und tragen damit zur Schaffung eines nachhaltigen Lebensstils bei.

Fazit

Die Auswahl an verschiedenen Fertighaus-Typen ist groß und bietet für jeden Anspruch das passende Modell. Ob barrierefreies Wohnen im Bungalow, die klassische Variante des Einfamilienhauses, das gesellige Doppelhaus, das Mehrfamilienhaus als lukrative Anlage oder die repräsentative Stadtvilla – Fertighäuser überzeugen durch ihre Vielfalt und Flexibilität. Sie ermöglichen es, individuelle Wohnträume schnell und effizient zu verwirklichen. Bei der Auswahl des richtigen Fertighaus-Typs sollten zukünftige Hausbesitzer vor allem ihre persönlichen Bedürfnisse und Lebensumstände berücksichtigen.