Wie die Partnerschaft zwischen Advanzia Bank und Miles & More die Kundenbindung stärkt

Die Finanzwelt ist geprägt von Innovationen und strategischen Partnerschaften, die darauf abzielen, attraktive und vielseitige Lösungen zu bieten. In dieser Hinsicht ist die neueste Partnerschaft zwischen der Advanzia Bank und Miles & More ein gutes Beispiel für einen gelungenen Zusammenschluss zweier führender Unternehmen auf ihren jeweiligen Gebieten. Zunächst werfen wir einen genaueren Blick auf die Advanzia Bank und betrachten ihre Geschichte, ihre Kompetenzen und ihre Bedeutung im europäischen Markt. Nachfolgend soll dann die strategische Partnerschaft zwischen Advanzia und Miles & More beleuchtet und herausgefunden werden, warum sie für beide Unternehmen von Vorteil ist.

Denn diese strategische Verbindung beider Unternehmen hat nicht nur ihr Dienstleistungsangebot erweitert, sondern bietet auch ein enormes Potential für die Kundenbindung durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Angebote.

Die Advanzia Bank: Eine führende digitale Bank

Die Advanzia Bank hat sich aufgrund ihres digitalen Fokus und ihrer Spezialisierung auf Kreditkarten und Zahlungslösungen eine starke Position in Europa erarbeitet. Die Bank wurde 2005 in Luxemburg gegründet und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland mit einer starken Präsenz in Luxemburg, Frankreich, Österreich, Spanien und Italien.

Die Spezialisierung der Bank auf Kreditkarten und Zahlungslösungen spiegelt sich in ihrer innovativen Angebotspalette wider, die unter anderem maßgeschneiderte Visa- und Mastercard-Kreditkartenprogramme und Card-as-a-Service-Lösungen umfasst. Dank dieser Angebote konnte die Bank im Jahr 2022 einen Kreditkartenumsatz von 5,3 Milliarden Euro erzielen.

Die digitale Ausrichtung von Advanzia wird durch ihre Mobile-Payment-Lösung sowie ihre App deutlich, die Kunden ein hohes Maß an Flexibilität und Komfort bieten. Zudem genießt die Sicherheit der Kundendaten bei Advanzia höchste Priorität. Die Bank setzt auf modernste Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen geschützt abgewickelt werden. Darüber hinaus hat sie proaktive Maßnahmen ergriffen, um ihre Kunden vor Phishing-Angriffen und anderen Formen von Cyber-Betrug zu schützen.

Neben diesen Schwerpunkten bietet die Advanzia Bank flexible Finanzierungsmöglichkeiten an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Sie stellt nicht nur Kreditkarten zur Verfügung, sondern auch andere Finanzprodukte wie ein Tagesgeldkonto. Sie hat dabei den Anspruch, ihren Kunden einfache und praktische Lösungen zu bieten, die ihnen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Strategische Partnerschaft: Advanzia Bank und Miles & More

Der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Unternehmens liegt in seiner Fähigkeit, starke Partnerschaften aufzubauen. Einer der neuesten Partner der Advanzia Bank ist Miles & More, Europas führendes Vielflieger- und Prämienprogramm. Gemeinsam haben sie die Miles & More Mastercard Gold auf den italienischen Markt gebracht.

Diese Partnerschaft ermöglicht es beiden Partnern, ihre Angebote zu erweitern und ihren Kundenstamm zu vergrößern. Die Miles & More Mastercard selbst bietet Verbrauchern zusätzliche Möglichkeiten, Prämienmeilen zu sammeln und stärkt die Präsenz der Advanzia Bank auf dem italienischen Markt.

Die Kooperation ist ein Paradebeispiel für das Co-Branding-Modell der Advanzia Bank, welches die Stärken beider Partner bündelt. Miles & More bringt die Erfahrung im Bereich der Kundenbindung sowie ein breites Netzwerk von Fluggesellschaften und anderen Unternehmen in die Partnerschaft ein, während die Advanzia Bank ihre Expertise zu digitalen Zahlungslösungen und Kreditkarten einbringt.

In den Worten von Tilman Söffker, Head of Sales Business Partners bei der Advanzia Bank, heißt das konkret: „Wir freuen uns sehr, unsere europäische Partnerschaft mit Miles & More und Lufthansa ausbauen zu können. Diese Co-Branding-Karte der Advanzia Bank verschafft Miles & More einen hohen Bekanntheitsgrad und bietet den Karteninhabern neben einem breiten Spektrum an Treue- und Kartenvorteilen eine hervorragende Lösung für das Bezahlen in Geschäften und im E-Commerce.“

Diese Partnerschaft ist ein klarer Gewinn für beide Seiten und ein Beleg dafür, wie strategische Zusammenarbeit von digital und kundenorientiert denkenden Unternehmen zu effektiven und produktiven Synergien führen kann.

Vorteile für Kunden der Advanzia Bank

Die Partnerschaft zwischen Advanzia Bank und Miles & More bietet den Kunden der Advanzia Bank eine Reihe von Vorteilen. Mit der neuen Miles & More Mastercard Gold haben sie nun die Möglichkeit, ihr Prämienmeilenkonto noch schneller aufzufüllen. Der größte Mehrwert für die Verbraucher liegt aber in den zusätzlichen Prämienmeilen, die sie durch den Einsatz der Karte sammeln können. Jeder zweite Euro, der mit der Karte ausgegeben wird, bringt eine Prämienmeile. Diese Meilen können dann für Flugprämien, Upgrades, Einkäufe bei Partnerunternehmen oder für exklusive Veranstaltungen und Erfahrungen eingelöst werden.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von weiteren Vorteilen, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Dazu gehören ein attraktiver Willkommensbonus und eine inkludierte Reiseversicherung. Zudem fallen für italienische Karteninhaber keine Gebühren für Bargeldabhebungen und Fremdwährungstransaktionen an, was diese Karte besonders attraktiv für Reisen ins Ausland macht.

Die Partnerschaft ermöglicht es den Kunden der Advanzia Bank also, von der starken Marke und dem umfangreichen Netzwerk von Miles & More zu profitieren. Gleichzeitig bietet die Advanzia Bank ihren Kunden durch die Partnerschaft ein noch attraktiveres Angebot und stärkt so ihre Position als führende digitale Direktbank in Europa.

Somit entsteht ein deutlicher Benefit. Die Kunden profitieren von einem erweiterten Angebot, das auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und ihnen zusätzlich dabei hilft, noch mehr aus ihren täglichen Ausgaben herauszuholen.

Advanzia Bank und Miles & More: Überzeugendes Gesamtpaket

Die Partnerschaft zwischen der Advanzia Bank und Miles & More, die in der Einführung der Miles & More Mastercard Gold resultierte, stellt einen signifikanten Schritt in der Erweiterung des Dienstleistungsangebots beider Unternehmen dar. Sie kombiniert das starke finanzielle Know-how von Advanzia mit dem bewährten Vielfliegerprogramm von Miles & More und liefert so ein attraktives Produkt, das weit über eine herkömmliche Kreditkarte hinausgeht.

Die Miles & More Mastercard Gold bietet den Verbrauchern eine Fülle von Vorteilen, von der Sammlung von Prämienmeilen, über die Einlösung bei weltweit über 200 Partnern, bis hin zu umfangreichen Reiseversicherungsleistungen. Diese Kombination bietet den Verbrauchern ein überzeugendes Paket, das sowohl ihren finanziellen als auch ihren Reisebedürfnissen gerecht wird.

Die Partnerschaft ist zudem ein starkes Zeichen für die kontinuierliche Innovation im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie zeigt, wie etablierte Banken wie Advanzia neue Wege finden können, um ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten, indem sie Partnerschaften mit branchenfremden Unternehmen wie Miles & More eingehen.

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass diese Partnerschaft die Position von Advanzia und Miles & More weiter stärkt und neue Möglichkeiten für die Kunden beider Unternehmen eröffnet. Die Miles & More Mastercard Gold ist definitiv ein erster Schritt in eine spannende Richtung und ein Modell für zukünftige Innovationen im Bereich der Kreditkartenprodukte.