Ferienplanung - Sommerurlaub in Europa

Ratgeber - Wer Kinder im schulpflichtigen Alter hat oder aus anderen Gründen seinen Urlaub in den Schulferien nehmen möchte, muss rechtzeitig mit der Planung beginnen. In der Hauptsaison im Juli und August sind die schönsten Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze schnell ausgebucht. Das ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern betrifft genauso die Nachbarländer. Wenn Sie sich bereits für ein Reiseziel entschieden haben, sollten Sie sich daher mit der Buchung nicht mehr zu viel Zeit lassen. Achten Sie aber unbedingt darauf, ein flexibles, stornierbares Angebot zu buchen! Bei vielen Anbietern können Sie bis kurz vor Reiseantritt kostenlos umbuchen.

Wohin soll die Reise gehen?

Seit mehreren Jahren ist Deutschland das liebste Reiseziel der Deutschen. Ob Strandurlaub an der malerischen Nordseeküste oder den kilometerlangen Sandstränden entlang der Ostsee, ausgedehnte Wanderungen durch die Berge oder auf der Schwäbischen Alb, oder ein Citytrip nach Berlin – Deutschland hat eine vielfältige Landschaft und sehenswerte Städte zu bieten. Doch auch die europäischen Nachbarländer locken jeden Sommer Millionen Urlauber an. Die Niederlande, Frankreich, Spanien und Italien sind beliebte Ziele für sonnenhungrige Strandurlauber. Die Schweiz und Österreich laden zu Wanderungen in den Alpen, Radtouren und Spaurlauben ein. Da fällt die Auswahl oft schwer. Hilfreich ist es natürlich, wenn Sie sich im Voraus überlegen, was Sie im Urlaub gern tun oder erleben möchten. Das grenzt die Wahl in vielen Fällen schon etwas ein.

Die Wahl der Unterkunft

Sobald Sie die Entscheidung für ein Urlaubsland getroffen haben, stellt sich die Frage nach der Unterkunft. Sind Sie mit der ganzen Familie unterwegs, fallen Hotels aus Preis- und Platzgründen oftmals weg. Ferienwohnungen oder Ferienhäuser bieten deutlich mehr Platz und vor allem Flexibilität. Hier können Sie Ihren Tagesablauf selbst gestalten, haben eine vollausgestattete Küche zur Verfügung und oft sogar einen Garten mit eigenem Pool. Eine Alternative zur Ferienwohnung wäre ein Campingplatz. Auch wenn Sie kein leidenschaftlicher Camper sind, können Sie hier fündig werden. Besuchen Sie die Campingplätze in Frankreich, Sie werden schnell feststellen, dass Camping nichts mehr mit dem Verzicht auf Luxus und Annehmlichkeiten zu tun haben muss. Auf den meisten Campingplätzen werden nicht nur Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile angeboten, sondern auch Bungalows. Diese sind fest installiert und haben eine vergleichbare Ausstattung wie kleine Ferienhäuser. Der große Vorteil: Sie haben ein eigenes Häuschen und können zusätzlich sämtliche Annehmlichkeiten des Campingplatzes nutzen: Schwimmbäder und Pools, Spielplätze oder Animationsprogramme für Groß und Klein.

Der beste Zeitpunkt

Die Wahl des Reisezeitpunkts ist schnell getroffen: in den Ferien. Abhängig vom Bundesland, in dem Sie leben, können Sie zusätzlich zu den Sommerferien auch die Pfingstferien oder die Herbstferien in die Planung mit einbeziehen. Das hat den Vorteil, dass Sie in der Vor- und Nachsaison von günstigeren Übernachtungspreisen profitieren können. Neben den deutschen Schulferien sollten Sie auch die Ferienzeiten im Urlaubsland und den Nachbarländern berücksichtigen. Französische Schüler haben beispielsweise alle gleichzeitig im Juli und August Ferien. Ähnlich ist es in Italien. Daher sind die Urlaubsdestinationen entsprechend früh ausgebucht. Der richtige Zeitpunkt für die Buchung ist also: so früh wie möglich.