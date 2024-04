Glücksspiel: Legale Online-Casinos – hier spielt Hamburg 2023

Ratgeber - Das Online-Glücksspiel ist in Deutschland streng reguliert. Der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) gibt klare Richtlinien vor, die dem Spielerschutz dienlich sein sollen. Hamburger, die sich nicht im Graubereich bewegen wollen und auf Nummer sicher gehen, können in legalen Online-Casinos zocken. Wir stellen die besten und seriösesten Plattformen im Jahr 2023 vor!

Online-Glücksspiel: Marktüberblick in Deutschland

Der GlüStV hat den deutschen Glücksspielmarkt sowohl liberalisiert als auch restringiert. Dadurch wurde eine neue Zeitrechnung eingeläutet, die vor einigen Jahren so noch nicht absehbar war. Denn der erste Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2008 verfolgte noch einen komplett anderen Weg und setzte auf ein Monopol. Das änderte sich zwar in den Folgejahren. Die vielen Reformversuche brachten jedoch stets einen undurchsichtigen Rechtsrahmen hervor. Der 01. Juli 2021 sollte das alles vergessen machen.

Bis zu einem gewissen Grad ist das der neuen Gesetzgebung auch gelungen. Das Online-Glücksspiel ist per Gesetz offiziell legal. Die Öffnung des Marktes ging allerdings mit viele neuen Regeln einher, die sowohl Anbieter als auch Spieler beachten müssen. Vordergründig geht es bei den verschiedenen Restriktionen um den Spieler- und Jugendschutz. Dieser stand während der Ausarbeitung des neuen Gesetzes ganz oben auf der Agenda.

Eine der meistdiskutiertesten Schutzmaßnahme ist das Einsatzlimit für Online-Casinos mit deutscher Lizenz. Damit sich Menschen, die an Spielsucht leiden oder ein auffälliges Spielverhalten zeigen, sich nicht überschulden, gibt es ein anbieterübergreifendes Einsatzlimit von 1.000 Euro pro Monat. Mehr Geld kann nicht eingesetzt werden.

Zu den weiteren Regularien gehören:

Sperrdatei (OASIS)

Einsatzlimit von 1,00 Euro

Fünf-Sekunden-Regel an Spielautomaten

Legale Online Casinos – die besten Anbieter für alle Hamburger!

Durch den Glücksspielstaatsvertrag steht der Spielerschutz im Vordergrund. Vor der gesetzlichen Neuausrichtung war der Markt undurchsichtig reguliert, aber spielerische Entfaltung war dennoch möglich. Mit der neuen Gesetzgebung können Spieler, die sich nicht im Graubereich bewegen wollen ,auf lizensierte Casinos zurückgreifen. Währrend damals das legale Spielen überwiegend mit Schleswig-Holstein in Verbindung gebracht wird, gilt das jetzt auch in Hamburg. Lizensierte Anbieter für legale Online Casinos in Hamburg findet man dabei auf der Seite legaleonlinecasinos.de.

Für einen ersten Vorgeschmack sorgt die folgende Auflistung:

BingBong

Willkommensbonus für Neukunden

50 kostenlose Freispiele für den Sizzling Hot Deluxe Slot

Exklusive Games: Cash Connection, Fruitinator Double Play, Sizzling Hot Deluxe

Klassiker: Blazing Star, ColumbusWillkommensbonus von 125 Prozent (bis zu 1.000 Euro)

Zahlreiche bekannte Slot Entwickler wie Merkur/Novoline

Sichere Bezahlwege & Keine Gebühren bei der Auszahlung

beliebte Slots wie Book of Ra verfügbar

JackpotPiraten

Willkommensbonus für Neukunden

5 Euro No-Deposit Bonus

Zahlreiche Klassiker im typischen Retro-Look und neue Slot Spiele

Der Online Anbieter wirbt selbst mit blitzschnellen Auszahlungen

Über 250 Spielautomaten

Sehr gute Bewertungen im Casino Test

Tipwin

Aktuell kein Willkommensbonus für Neukunden

Bestandskunden können sich aber über das eine oder andere, persönliche Casino Bonus Geschenk freuen

Attraktives Spielangebot: aktuell mit ca. 150 Slots rechnen

Klassische Spielautomaten: Take 5, Royal Seven XXL, Crystal Burst, Sticky Diamondskeine Videoidentifizierung nötig!

Zahlreiche bekannte Slot Entwickler

Augen auf bei der Anbieterwahl – darauf muss geachtet werden!

Auch wenn legale Online-Casinos nun mit offizieler Lizenz auf der sicheren Seite sind, darf den jeweiligen Anbietern nicht blind vertraut werden. Sicherheit und Seriosität dürfen nicht für den Spielspaß geopfert werden. Schließlich möchte niemand illegales Glücksspiel betreiben. Aus diesem Grund müssen die virtuellen Casinos auf Herz und Nieren geprüft werden, ehe sich Hamburger anmelden.

In erster Linie muss nach einer offiziellen Glücksspiellizenz Ausschau gehalten werden. Die besten Online-Casinos besitzen eine Konzession aus Ländern wie Malta, Gibraltar oder Curacao und stützen ihre Legitimierung auf die Wettbewerbs- und Dienstleistungsfreiheit der Europäischen Union.

Die jeweiligen Aufsichtsbehörden genießen in der internationalen Glücksspielindustrie ein hohes Ansehen und vergeben ihre Lizenzen ausschließlich an seriöse und vertrauenswürdige Anbieter. Die Lizenzinhaber müssen sich entsprechend an strenge Vorgaben ihrer Behörden halten.

Neber einer gültigen Glücksspiellizenz gibt es noch weitere Kriterien, die ein Top-Casino im Netz erfüllen sollte. Dabei spielt es eher eine untergeordnete Rolle, ob Limitierungen gelten oder nicht.