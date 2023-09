Mehr Privatsphäre für den Garten dank Sichtschutz

Ratgeber - Wer in dem eigenen Garten nicht permanent den neugierigen Blicken fremder Menschen ausgesetzt sein möchte, kann mit einem Sichtschutzzaun für mehr Privatsphäre sorgen.



Wir möchten in diesem Beitrag verraten, worum es sich bei einem Sichtschutzzaun überhaupt handelt, woraus derartige Zäune bestehen und wodurch sie sich auszeichnen.



Was ist ein Sichtschutzzaun überhaupt?



Sichtschutzzäune werden in der Regel dafür genutzt, um Fremden den Blick in den eigenen Garten zu verwehren. Denn wer möchte beim Essen schon andauernd von fremden Menschen beobachtet werden?



Die erhältlichen Sichtschutzzäune haben in der Regel eine Höhe von etwa 1,80 Metern. Dadurch unterscheidet sich ein Sichtschutzzaun von herkömmlichen Gartenzäunen, die zumeist deutlich niedriger sind und keinerlei Privatsphäre bieten.



Darüber hinaus halten Sichtschutzzäune auch den Wind von der Terrasse oder dem Grillplatz fern, weshalb sie dort besonders gerne aufgestellt werden.

Hochwertige Sichtschutzzäune können dabei aus unterschiedlichen Materialien bestehen. So können sie passend zu der Optik des eigenen Gartens ausgewählt werden, damit sie sich nahtlos in das Gesamtbild einfügen.



Eine große Auswahl an Sichtschutzzäunen finden Sie beispielsweise in spezialisierten Sichtschutzzaun-Shops.



Sichtschutzzäune aus Holz

Die meisten Zäune sind aus Holz gefertigt – sie eignen sich vor allem für natürliche Gärten. Gartenbesitzer müssen jedoch beachten, dass sich Sichtschutzzäune aus Holz, bedingt durch Licht- und Wetterverhältnisse, mit der Zeit optisch verändern. Zäune aus einer robusten Holzart von hoher Qualität sind empfehlenswert, da sie bei guter Pflege eine lange Lebensdauer haben.



Eine Alternative stellen Kunststoffzäune in Holzoptik dar.



Sichtschutzzäune aus WPC

Sichtschutzzäune aus WPC sind im Vergleich zu Holzzäunen deutlich pflegeleichter und zeichnen sich überdies durch eine erhöhte Lebensdauer aus. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass der WPC-Kunststoff deutlich weniger anfällig ist als natürliches Holz.



Sichtschutzzäune aus Stein

Sichtschutzzäune aus Stein sind nicht nur in Form von Steinmauern, sondern auch als Gabionenzäune erhältlich. Gabionenzäune erfreuen sich momentan einer großen Beliebtheit, da sie sich deutlich von anderen Zaunarten unterscheiden und sich zudem durch ihre Langlebigkeit auszeichnen. Allerdings verändert sich das Aussehen der Steine im Laufe der Zeit ebenfalls, was wiederum den unterschiedlichen Wettereinflüssen wie Sonne, Wind, Regen oder Schnee geschuldet ist.



Eigenschaften qualitativ hochwertiger Zäune



Qualitativ hochwertige Sichtschutzzäune bestehen aus hochwertigen Materialien, die von den jeweiligen Herstellern sehr gut verarbeitet wurden. So sollten die einzelnen Zaunelemente nicht nur sorgfältig, sondern auch nach handwerklichen Maßstäben korrekt zusammengebaut worden sein, was vor dem Kauf überprüft werden sollte. Ein Hinweis auf eine hochwertige Bauweise stellt etwa die Verwendung von Schrauben aus Edelstahl dar, während man bei einfachen Tacker-Verbindungen skeptisch werden sollte.



Ein Blick auf die Stärke des Rahmens gibt weiterhin Aufschluss über die Qualität eines Sichtschutzzaunes. Denn ein zu dünner oder zu leichter Rahmen kann im ungünstigsten Fall einen instabilen Zaun zur Folge haben.



Lebensdauer und Pflege



Die Lebensdauer der erhältlichen Sichtschutzzäune hängt vom verwendeten Material ab – dies gilt insbesondere für Holz. Wer das Holz regelmäßig pflegt und imprägniert, kann die Lebensdauer auf bis zu 20 Jahre verlängern. Mit Zäunen aus Kunststoff, Aluminium oder Polyrattan hat man natürlich lange Freude – überdies sind sie leicht zu pflegen.



Darüber hinaus sollten Sichtschutzzäune immer fachmännisch montiert und aufgestellt werden, um zu verhindern, dass sich Feuchtigkeit festsetzt, wodurch der Zaun beschädigt werden kann.



Wachsen Pflanzen in der Nähe des Zauns, kann es mit der Zeit zu Schmutzablagerungen oder einem Algenbefall kommen. Somit sollte der eigene Sichtschutzzaun – unabhängig vom Material – nach der Installation regelmäßig gepflegt werden, um möglichst lange Freude daran zu haben.



