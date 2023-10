Mit dem Fahrrad durch Harburg: Auf urbane Fahrradsicherheit achten

Ratgeber - Der Hamburger Stadtteil Harburg bietet viele Möglichkeiten für Fahrradtouren. Wer eine etwas längere Tour plant und viel sehen möchte, sollte an eine gute Vorbereitung denken. Die urbane Fahrradsicherheit ist wichtig, damit die Freude an der Tour nicht durch einen Unfall getrübt wird. Neben der sicheren Ausstattung für das Fahrrad kommt es auf die persönliche Sicherheit an. Mehrstündige Radtouren durch Harburg führen durch schöne Landschaften oder vorbei an verschiedenen Sehenswürdigkeiten.

Radtour gut planen: Vorbereitung ist wichtig

Schnell wird die Freude an der Fahrradtour getrübt, wenn sie nicht gut vorbereitet wurde. Wer die Strecken nicht gut kennt und erst nach dem Weg fragen muss, verliert wertvolle Zeit. Auch der Schwierigkeitsgrad der Strecke und mögliche Gefahrenquellen sollten bei der Planung einkalkuliert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die urbane Fahrradsicherheit, um sicher unterwegs zu sein. Der kostenlose Ratgeber "Das Zweirad im urbanen Raum: Sicherheits-Guide für den Alltag" informiert über Gefahrenquellen im Stadtverkehr und hält nützliche Tipps für den Schutz des Fahrrads vor Diebstahl bereit. Wichtig ist die sichere Ausstattung des Fahrrads, um auch von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenommen zu werden und bei Gefahren schnell zu reagieren. Auch auf die persönliche Sicherheit kommt es an. Für eine Radtour durch Harburg sollten genügend Getränke mitgenommen werden. Mineralwasser oder ungesüßter Tee ist gut geeignet.



Sicher unterwegs mit dem Fahrrad

Die urbane Fahrradsicherheit ist wichtig. Das Fahrrad sollte mit



- Scheinwerfer

- Rückstrahler

- Reflexstreifen

- helltönender Klingel

- Energiequelle

- zwei unabhängig voneinander wirkenden Bremsen



ausgestattet sein. Werden Kinder mitgenommen, die noch nicht selbst mit dem Fahrrad fahren können, benötigen sie einen Kindersitz, der ihrem Alter und ihrer Größe entspricht. Alternativ dazu kann ein Fahrradanhänger für Kinder verwendet werden. Warnwesten machen andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam, vor allem, wenn Kinder mit dem eigenen Fahrrad mitkommen. Unverzichtbar für Kinder und Erwachsene ist ein Fahrradhelm, der gut passen sollte. Er sollte nicht einengen, aber auf dem Kopf auch nicht hin und her rutschen. Nach einem Sturz muss der Helm ausgetauscht werden, da er dann nicht mehr die nötige Sicherheit bietet. Der Fahrradhelm sollte nach DIN EN 1078 zertifiziert sein. Dauert die Tour durch Harburg etwas länger und ist es am Abend bereits dunkel sollte reflektierende Kleidung nicht vergessen werden. Eine Warnweste ist reflektierend, doch eignet sich auch andere Kleidung mit Reflektoren. Zusätzlich sind reflektierende Fahrradtaschen nach DIN EN 13356 geeignet. Auf Gefahren im Stadtverkehr achten Urbane Fahrradsicherheit bedeutet, die Gefahrenquellen zu kennen und entsprechend zu reagieren. Kreuzungen sind häufig unübersichtlich und verlangen eine erhöhte Aufmerksamkeit. Das Problem wird durch Bäume und parkende Autos oft noch verstärkt. Bei parkenden Autos kommt es auf den geeigneten Abstand beim Vorbeifahren an, denn schnell kann sich eine Autotür öffnen und zu einem gefährlichen Sturz führen. Das Smartphone ist gut für die Navigation geeignet und bietet die Möglichkeit, bei einem Unfall schnell Hilfe zu holen, doch sollte es Radfahrer nicht ablenken.



Radtouren durch Harburg: Die Top 3

Harburg bietet verschiedene Möglichkeiten für mehrstündige Radtouren, die zu unterschiedlichen Zielen führen. Der Rückweg muss nicht mit dem Fahrrad angetreten werden, denn auch Fährschiff oder S-Bahn können genutzt werden.



Harburger Hafenerlebnis-Tour

Wer den Harburger Hafen entdecken möchte, sollte 3 bis 3,5 Stunden einplanen. Die Tour beginnt am Binnenhafen, an dem historische und moderne Gebäude warten. Sie führt vorbei an der Horeburg, dem Schloss und dem Seehafen mit seinen Brücken, Kanälen und Kaianlagen. In Altenwerder befindet sich ein modernes Containerterminal. Durch Moorlandschaften führt die Tour zur S-Bahn-Haltestelle Neuwiedenthal.



Harburger Berge

Eine etwas größere Herausforderung ist die Tour zu den Harburger Bergen, die Radfahrern etwas mehr Kondition abverlangt und ungefähr 5,5 Stunden dauert. Sie führt durch den Inselpark in den Hamburger Binnenhafen. Vorbei am Außenmühlenteich und dem Dorfkern von Marmstorf geht es zu den Harburger Bergen.



Von Harburg bis in die Elbdörfer und ins Alte Land

Wer viel sehen und auch das Alte Land erkunden möchte, kann etwas mehr Zeit einplanen und von Harburg aus in die Elbdörfer fahren. Die Tour führt durch Moorburg, Francop, Altenwerder und Neuwiedenthal sowie durch ein Naturschutzgebiet. dl