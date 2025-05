Featured

Drei Tage volles Programm: Der SV Eißendorf feiert sein Vogelschießen

Eißendorf – Am kommenden Wochenende beginnt in Harburg die Schützensaison: Neben dem SV Rönneburg feiert auch der SV Eißendorf von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Mai, sein großes Volksfest und Vogelschießen.

Dreh- und Angelpunkt ist der Festplatz am Schützenheim im Strucksbarg 37a. Der Festplatz bietet Bierwagen, Fischbude, Bühne und Kindervergnügen, wie eine Hüpfburg. Der „kleine, aber feine“ Festplatz öffnet an allen drei Tagen um 15 Uhr.

Freitag geht’s los: Nach einem Platzkonzert, das um 18.30 Uhr auf dem Schulhof der Schule Kirchenhang von der Holsteiner Hornmusik, gespielt wird, steht auf der Wiese am Göhlbachtal um 20.10 Uhr der Große Zapfenstreich für den scheidenden König Andreas Jepp auf dem Programm.

Am Sonnabend stehen gleich mehrere Höhepunkte auf dem Programm: Um 16 Uhr beginnt auf dem Festplatz das „Eißendorfer Kinderfest“ für alle Kinder bis 12 Jahre. Gesucht wird das neue Kinder-Prinzen-Paar.

Um 19.30 Uhr stehen die beliebten „Celtic Cowboys“ live auf der Bühne vor dem Schützenheim am Strucksbarg. Die für ihren „Country & Folk ´n´ Roll“ bekannte Band gibt ein Konzert beim Eißendorfer Vogelschießen. Der Eintritt ist frei. „Bereits in den beiden Vorjahren hat die Band bei uns das Fest gerockt und die Stimmung war großartig“, sagt der Vorsitzende Andreas Jepp, der gleichzeitig König in diesem Jahr ist.

Am Sonntagmorgen wird es für alle Anwärter auf den Königstitel bei den Schützen und Jungschützen ernst: Das Schießen auf den Vogel beginnt. Dabei wird auch ein Nachfolger für Andreas Jepp wird gesucht.

Für Andreas Jepp und seine Königin Stefanie geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Gemeinsam mit ihren Adjutanten-Paaren Sonja und Holger Schlüter sowie Regina und Werner Krug nahmen sie unter andrem an acht Königsbällen teil.

Höhepunkt war natürlich der eigene Königsball, der im November mit 160 Gästen im Landhaus Jägerhof gefeiert wurden.

Die feierliche Proklamation der neuen Würdenträger steht am Sonntag um 19 Uhr auf dem Vorplatz der Kita Alte Forst auf dem Programm. Dann wird Andreas Jepp die Königskette an seinen Nachfolger übergeben.