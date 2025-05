Featured

Spargelessen der Gilde: Wird Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher dabei sein?

Harburg – Seit 2023 findet das Traditionelle Spargelessen der Harburger Schützengilde im Privathotel Lindtner statt. Es ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt im neuen Gewand mit über 250 Teilnehmern. Besonders, wenn Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher als Hauptredner begrüßt werden kann.

Auch in diesem Jahr ist der Bürgermeister als Redner für das Spargel-Event am Freitag angekündigt. Doch ob er wirklich, wie im Vorjahr, (Foto) zum Spargelessen nach Harburg kommt – dahinter steht in diesem Jahr bislang noch ein großes Fragezeichen.

Es gibt bisher noch keine feste Zusage und anscheinend auch keine Absage: „Ich stehe im täglichen Kontakt mit der Senatskanzlei. Ich hoffe, dass er es schafft, dabei zu sein“, sagte Gildepatron Ingo Mönke auf Anfrage von harburg-aktuell.

Sollte Tschentscher nicht dabei sein können, wird es einen anderen Hauptredner geben. Ingo Mönke: „Es gibt immer einen Plan B – aber warten wir erstmal ab.“ (zv/cb)