Im Hamburger Süden beginnt die Schützenfestsaison: SV Rönneburg macht den Anfang

Rönneburg - Für den amtierenden Schützenkönig Hermann Marquard „Der Frühaufsteher” und seine Königin Simone Petermann heißt es in wenigen Wochen nun Abschied von einem erfolgreichen und schönen Königsjahr zu nehmen. Denn vom 12. Bis 14. Mai findet wieder das beliebte Rönneburger Schützen- und Volksfest statt. Daher lädt der Vorstand des Vereins mit seinem Festausschuss alle Mitglieder, Freunde und Gäste aus Nah und fern zu einem unvergesslichen und schönen Wochenende auf dem Festplatz am Küstersweg 15 ein.

Der Schützenverein Rönneburg ist traditionell der erste Verein im Hamburger Süden, der die Schützenfestsaison einläutet und der scheidende Schützenkönig Hermann Marquard „Der Frühaufsteher” kann auf ein sehr schönes Königsjahr 2022/2023 mit seinen Adjutanten Christian Meyer jun., Rudi Rieger, Andreas Aldag und Björn Eilken zurückblicken.

Seine Majestät Hermann sagt, dass er aus dem Königsjahr viele schöne Erinnerungen mitnehmen wird. Beispielsweise sein eigener Königsball im Februar dieses Jahres, bei dem im ausverkauften Festsaal des Rönneburger Parks viele junge und junggebliebene Ballgäste den Tanzboden zum Schwingen brachten.

Dass Seine Majestät Hermann ein großes Herz hat, zeigte er während seines gesamten Königsjahres, in dem er mit seinen Adjutanten fleißig Spenden für das Hospiz im Hamburger Süden gesammelt haben. Die gesamte Spendensumme wird beim Festessen auf dem Vogelschießen-Sonntag bekannt gegeben und überreicht werden.

Das diesjährige Vogelschießen beginnt am Freitag, 12. Mai mit der Eröffnung des Festplatzes um 15 Uhr. Zuschauermagneten wird dieses Jahr auf dem Festplatz wieder der Autoscooter und die Schießbude sein. Für die kleinen Besucher wird es ein Kinderkarussell und eine Ballwurfbude geben.

Für das leibliche Wohl sorgen ein Fisch- und Wurstwagen, aber auch schmackhafte Süßigkeiten können beim Backwagen oder Crêpesstand erworben werden.

Ebenfalls am Freitag wird es eine besondere Überraschung geben. Mit dem Flyer für das Rönneburger Schützenfest haben alle Festplatzbesucher die Möglichkeit, den Autoscooter oder das Kinderkarussell gleich zweimal zu nutzen bei nur einmaliger Bezahlung. Hierzu wird der Abschnitt auf der Rückseite des Flyers benötigt.

Der festliche Teil des diesjährigen Rönneburger Vogelschießens beginnt mit dem Ummarsch durch Rönneburg, wo zunächst der amtierende Jungschützenkönig Lars-Henrik Petermann abgeholt wird.

Im Anschluss wird der scheidende Schützenkönig Hermann Marquard an seiner Königsburg an der Rönneburger Freiheit abgeholt, wo durch den Spielmannszug Rönneburg und der Musikkapelle „Die fidelen Holsteiner Musikanten” gegen 21.30 Uhr der Großen Zapfenstreich gespielt wird.

Ab Sonnabend beginnt das Schießen auf den Holzvogel und die zahlreichen Sachpreise. Spannend wird es am Sonntag, wo es um die Nachfolge des amtierenden Königs Hermann gehen wird. “Wer wird neuer Schützenkönig in Rönneburg?” ist dann die spannende Frage.

Alle neuen Majestäten des Schützenverein Rönneburg werden am Vogelschießen-Sonntag um 19 Uhr auf dem Festplatz am Küstersweg proklamiert. Die neue Majestät der Jugendabteilung wird bereits am Samstag um 18 Uhr auf dem Festplatz proklamiert. cb