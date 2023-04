Saisonstart beim Eißendorfer SV: Frank Kirste ist neuer König der Könige

Eißendorf - Der Eißendorfer Schützenverein startete mit drei Traditionsveranstaltungen in das neue Schützenjahr: Nach dreijähriger Pause fand endlich wieder das beliebte Pokalschießen statt. Es waren über 150 Schützen, Damen und Jungschützen aus mehr als 30 Vereinen am Start. „Wir freuen uns über die großartige Beteiligung", So die erste Sportwartin des Vereins, Regina Krug.

Als Nächstes stand das Schießen der ehemaligen Majestäten auf dem Programm. Nach einem spannenden Wettkampf sicherte sich Frank Kirste mit einem gezielten Treffer den Titel „König der Könige“.

Am vergangenen Wochenende wurde die KK-Saison offiziell mit dem „Anschießen“ eröffnet. Bei sportlichem Wettkampf um Orden und Preise hatten alle Teilnehmer einen schönen Nachmittag. Der Gruppenpokal ging an die drei Vorsitzenden Andreas Jepp, Sebastian Schröder und Stefan Schubert. cb