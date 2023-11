Laternenumzug und Feuerwerk waren der Höhepunkt des Sonntags in Harburg

Harburg - Es ist der vergnügliche Abschluss eines gelungenen verkaufsoffenen Sonntag im herbstlichen Harburg. Wenn die Geschäfte wieder geschlossen haben geht es für die Kids richtig los. Dann ist Laterne laufen angesagt. Organisiert von der Harburger Schützengilde kamen hunderte kleine Laterneläufer mit ihren Eltern in mehreren Marschsäulen zum Harburger Rathausplatz.

Dort gab es dann das krachende Finale. Vom Parkdeck der Arcaden aus, zauberte ein Feuerwerk funkelndes Licht und leuchtende Farben in den Himmel. Rund zehn Minuten dauerte das Spektakel, dass mit Applaus der Zuschauer endete. Glück für die Gilde. Das Wetter war gut. Erst als die ersten Raketen in den Himmel zischten, fing es etwas an zu nieseln. Doch machte den Zuschauern nichts aus.

Mit Ende des Feuerwerks war noch nicht Schluss. Die Lions vom Club Harburg Hafen sorgten für das Catering am Rathausplatz. Grillwurst war angesagt. "Es läuft richtig gut", sagte Lion-Mitglied Uwe Schneider. "Wir haben um 16 Uhr angefangen. Ab 18 Uhr ging es richtig rund."

Und auch die Schützen, die traditionell den großen Laternenumzug organisieren, zeigten sich zufrieden. zv



Die Lions sorgten für die heiße Wurst nach dem Feuerwerk. Foto: zv