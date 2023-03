Maharani-Torte & Luftgitarren: Der "Coole" feierte mit 250 Gästen seinen Königsball

Heimfeld - Da ließ es der "Coole" mal so richtig krachen. Zum Ball von Heimfelds Schützenkönig Stephan Klensang kamen rund 250 Gäste ins Privathotel Lindtner. Klensang trägt den Beinamen der "Coole". So richtig cool war aber seine Frau Claudia. Die hatte aufblasbare Gitarren mitgebracht, so dass die Schützen und ihre Gäste zu später Stunden und den Klängen von AC/DC per "Luftgitarre" abrocken konnten.

Später ging es dann auch die Diele, bei der der harte Kern der Heimfelder Schützen mittlerweile traditionell die berühmte Maharani-Torte. Kleine Geschichte: Die Torte wurde vom Vater von Heida Lindtner kreiert. Der war ein guter Freund von Max Brauer, der von 1946 bis 1953 Erster Bürgermeister Hamburgs war. Der wünschte sich anlässlich des Besuchs eine Maharadschas aus Indien eine Torte, die er dem Gast anbieten konnte. So entstand die Maharani-Torte, wobei Maharani der Titel der Frau eines Maharadschas ist.

Mit bei der Party dabei waren auch viele Ehrengäste. So kam Hamburg Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard, der Bürgerschaftabgeordnete Sören Schumacher (SPD), Hamburgs Lotto-Chef und ehemaliger Bezirksamtsleiter Torsten Meinberg oder Klaus Fehling (SPD) von der Bezirksversammlung.

Coolstes Outfit: Ulf Schröder und sein Partner Lothar A. Kestler, die am Smoking Auszeichnungen der Rittern des Heiligen Lazarus zu Jerusalem trugen, einem Orden, dem beide angehören. Für beide war das die zweite Feier an dem Wochenende. Am Tag zuvor hatten sie ausgiebig mit Freunden den Geburtstag von Ulf Schröder im Lindtner gefeiert.

Dabei waren auch jede Menge Majestäten anderer Schützenvereine, darunter Marmstorfs König Michael Karstens, Lars Kohlhase, Monatskönig der Harburger Schützengilde, oder Carsten Brockmann, König der Fleestedter Schützen. zv