Nach vier Jahren Unterbrechung: Antreten zum großen Gildefoto

Harburg – Endlich wieder Vogelschießen in Harburg – und doch ist vieles anders: Nach vier Jahren Pause hieß es am Mittwochabend für die Harburger Schützengilde „Antreten zum großen Gildefoto“. Der Auftakt zum 492. Harburger Vogelschießen findet am morgigen Freitag im Privathotel Lindtner statt.

Rund 70 Mitglieder der Schützengilde traten am Mittwoch mit ihrem Regenten Borhen „Bo“ Azzouz zum traditionellen Gildefoto vor dem Haupteingang der TUHH an. Ganz vorne in der ersten Reihe, direkt hinter dem Vogel der Gilde steht die Majestät. Eingerahmt wird er von Montagskönig Lars Kohlhase (links) und Fahnenjunker-König Bjarne Sahling sowie den Mitgliedern der Deputation. In der letzten Reihe sorgen die Fahnenjunker mit ihren wertvollen Fahnen für Farbtupfer.

Unter dem Motto „Festsaal statt Festzelt“ präsentiert sich das erste Spargelessen der Harburger Schützengilde nach der Coronapandemie in einem völlig neuen Gewand. „Wir sind ausverkauft“, freut sich Ingo Mönke, der 1. Patron der Gilde. Genau 222 Eintrittskarten standen zur Verfügung – und die haben alle reißenden Absatz gefunden. Die Festrede sollte eigentlich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher halten, doch der ist Freitag noch in Israel, so dass ihn seine Stellvertreterin Katharina Fegebank vertreten wird.

Das eigentliche Vogelschießen beginnt am Montag, 12. Juni, mit dem Aufstecken des eisernen Vogels am Gildehaus. Einen Festplatz wird es in diesem Jahr allerdings ebenso wenig geben, wie den Empfang der Ehrengäste im Harburger Rathaus.

Am Freitag, 16. Juni ist der „Schützentag“ mit dem Beginn des eigentlichen Vogelschießens, dem Empfang in der Königsburg und dem Großen Zapfenstreich vor dem Harburger Rathaus, der um 20 Uhr für König „Bo“ gespielt wird.

Das Vogelschießen geht am Sonnabend, 17. Juni, weiter, bis ein Nachfolger für Corona-König „Bo“ Azzouz gefunden ist, der die Königskette der Gilde seit 2019 trägt. Die Proklamation des neuen Königs findet um 19 Uhr am Kaiserbrunnen – der in diesem Jahr leider nicht in Betrieb sein wird - auf dem Schwarzenberg statt.

Am Sonntag, 18. Juni, klingt das Vogelschießen mit dem Schießen auf den Montagsvogel aus. cb