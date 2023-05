Neuer König beim SV Rönneburg: Klaus Meyer schoss den Vogel ab

Rönneburg – Der Schützenverein Rönneburg hat einen neuen König: Klaus Meyer schoss den Vogel ab und übernahm die Insignien seines Vorgängers.

Das Schützen- und Volksfest in Rönneburg am vorigen Wochenende war auch in diesem Jahr eines der ersten Schützenfeste in Harburg Stadt und Umland.

Hierbei hatte am Vogelschießen Sonntag Klaus Meyer das glücklichere Händchen und setzte sich gegen seinen Mitbewerber Steffen Balhorn durch. Er schoss den letzten Teil des hölzernen Rumpfes am Sonntag um 16.55 Uhr mit dem 480. Schuss ab. Zu seinen Adjutanten ernannte er Christian Meyer sen., Christian Meyer jun., Wolfgang Fischer und Christoph Bockelmann.

Der neue König Klaus Meyer ist 75 Jahre jung, von Beruf Rentner und seit 1962 im Verein. Hier leistete er ehrenamtliche Vorstandsarbeit von 1970-1992, wovon er 16 Jahre lang als 1. Vorsitzender dem Verein vorstand.

Seinen Beinamen "Der fürsorgliche Oldievadder" erhielt er, da er der Oldiegruppe des Vereins vorsteht. Durch sein Königsjahr begleitet ihn seine Frau Elke.

Die Rönneburger Schützen sammelten insgesamt über 3000 Euro an Spenden ein, so dass es am Fest-Wochenende gleich drei Spenden für den guten Zweck gab. Am Freitag gab erhielt die Jugendabteilung 1450 Euro. Am Sonnabend gab es 500 Euro für die Anschaffung eines Lichtgewehrs und am Sonntag erhielt das DRK-Hospiz 1111 Euro.

Außerdem gab es einen Heiratsantrag im vollen Festsaal: Der ehemalige König Hermann Marquard machte seiner Lebensgefährtin Simone Petermann beim Festessen am Vogelschießen-Sonntag einen Heiratsantrag im vollbesetzen Saal. Simone sagte aus voller Freude „Ja ich will".

Weitere Würdenträger: Zum König der Könige wurde Manfred Merten proklamiert, Neue Damenkönigin wurde Stephanie Koch, Neuer Jungschützenkönig ist Jeremy Dissel. cb