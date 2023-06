Zapfenstreich für ein langjährigen König vor dem Harburger Rathaus

Harburg - Zapfenstreich für Gildekönig Borhen "Bo" Azzouz" am Freitagabend vor dem Harburger Rathaus. Mit dem alten Landsknechtritual wurde er bei Fackelschein und mit Trommelwirbel verabschiedet. Denn schon am Tag danach wird ein neuer König der Harburger Schützengilde von 1528 proklamiert werden.

Für Azzouz geht damit eine lange Königszeit dem Ende entgegen. Er war vier Jahre lang König. Das ist Nachkriegsrekord. Der Grund war, dass das Harburger Vogelschießen dreimal wegen Corona ausgefallen war.

Beim Zapfenstreich standen diesmal nicht die Bezirksamtsleiterin und Mitglieder der Politik auf der Rathaustreppe - vielleicht auch , weil in diesem Jahr der anschließende Kommers nicht im Saal des Rathauses, sondern auf dem Schwarzenberg stattfand.

Vor dem Zapfenstreich hatten sich Schützen, Freunde von Azzouz und ein Abordnung der Schützen aus Harburg in Bayerisch-Schwaben in seiner Königsburg, der Feuerwache der FF Eißendorf an der Buxtehuder Straße, getroffen, um von dort zum Rathausplatz zu marschieren. zv