Sportliches Highlight am 3. Advent: Weihnachtspreis der Radcrosser

Harburg – Die Winterzeit ist die Zeit der Radcrosser - dann geht es traditionell mit dem Spezial-Rennrad über Stock und Stein. Ein Höhepunkt der Querfeldeinsaison ist der Weihnachtspreis der Harburger Radsport-Gemeinschaft (HRG). Dann kommen Cross-Spezialisten auch aus dem benachbarten Ausland nach Harburg. Dieses Jahr werden rund 200 Rennfahrer erwartet, die in unterschiedlichen Klassen ihre Sieger und Platzierten ermitteln werden.

Die 44. Auflage dieses Radrennens wird am Sonntag, 17. Dezember, ausgetragen. Auch in diesem Jahr findet das Rennen auf dem schnellen und für die Zuschauer gut einsehbaren Rundkurs auf dem Schwarzenbergplatz statt. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Das Rennen der Eliteklasse wird um 13.30 Uhr gestartet.

Das Rennen gehört in diesem Jahr zur Stevens-Rennserie und findet wegen des engen Rennkalenders bereits am 3. Advent statt. Da sich derzeit die Flüchtlingsunterkunft auf dem Schwarzenberg befindet, wurde der Start- und Zielbereich in den Bereich des Kaiserbrunnens verlegt. Ein Großteil der 2,2 Kilometer langen Rennstrecke führt wieder durch den angrenzenden Park.

Natürlich sind auch Lokalmatadoren im Kreis der Favoriten. So ist etwa Max Oertzen (HRG) ein heißer Anwärter auf den Sieg bei den Junioren. In der Eliteklasse wollen die HRG-Fahrer Jannick Geisler, der das Rennen bereits mehrfach gewonnen hat, und Philipp Plambeck ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist gesorgt: Die HRG wird an der Rennstrecke Glühwein, Grillwürstchen und Kuchen verkaufen. cb