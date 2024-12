Featured

Auftakt in die Hallensaison: Erfolge für den Hockey-Nachwuchs der TGH

Heimfeld - Die Kinder- und Jugendmannschaften der TG Heimfeld haben sich die letzten Wochen fleißig auf die kommende Hallenhockey-Saison vorbereitet. Viele der Mannschaften nahmen an Turnieren und Spieltagen teil, um genügend Spielpraxis zu erlangen. Dabei sind einige tolle Turniererfolge zustande gekommen.

Zum einen erlangte die weibliche U8 Mannschaft den 1. Platz beim jährlichen Marzipan-Torten-Turnier in Lübeck, welches dieses Jahr zum 70. Mal stattfand. Die jungen Heimfelderinnen konnten sich in der Gruppenphase durch drei Siege und ein Unentschieden die Tabellenführung sichern, wodurch sie sich automatisch für das Finale qualifizierten.

Dieses wurde gegen MTV Braunschweig ausgespielt und mit einem 7:4 Sieg konnten sich die TGH-Spielerinnen jubelnd in die Arme fallen. Sie waren somit Turniersieger ihrer Altersklasse.

Ebenso gut verlief das Falkenturnier der weiblichen U12 in Berlin. Die Mädchen der TG Heimfeld beendeten den Sonnabend ungeschlagen und waren somit ebenfalls Tabellenführer. Das bedeutete: Finale am nächsten Tag.

Dieses war in ein Hinspiel und ein Rückspiel unterteilt. Während das Hinspiel mit einem 1:0 Sieg gegen den Gastgeber aus Falkensee beendet werden konnte, mussten sich die Heimfelder Mädchen im Rückspiel mit einer 0:1 Niederlage geschlagen geben. Das Finale wurde also durch ein Siebenmeterschießen entschieden.

Die Heimfelder Torhüterin konnte alle drei Schüsse halten, während alle Heimfelder Schützinnen ihre Schüsse verwandelten und so kehrten die Mädchen Sonntagabend mit einem Pokal und einem Turniersieg im Gepäck wieder zurück nach Hause.