Basketball: Hamburg Towers eröffnen neues Trainingszentrum in Harburg

Bostelbek - Am Montag eröffnete der Hamburg Towers offiziell sein neues Trainingszentrum in Harburg. Die Tennishalle des TuS am Bostelbeker Damm wurde dafür umgebaut. Die Veolia Towers Hamburg nutzen die neue Trainingsstätte als Untermieter. Alexander Otto weihte die Trainingsstätte für Leistungsnachwuchs, Breitensport und die Profis der Veolia Towers Hamburg mit einem Wurf ein.

Über drei Jahre war der Hamburg Towers e.V. auf der Suche nach neuen Trainingsflächen für die mittlerweile fast 550 Mitglieder. Im Spätsommer des vergangenen Jahres tat sich für den in Wilhelmsburg beheimateten Mehrspartenverein eine ebenso spontane wie geeignete Perspektive auf.

In Zusammenarbeit mit dem Bezirk Harburg, dem Hamburger Sportbund (HSB), dem Turn- und Schwimmverein (TuS) Harburg-Wilhelmsburg sowie tatkräftiger Unterstützung der Alexander-Otto-Sportstiftung entstand in rund sechs Monaten in einem Teil der 7500 Quadratmeter großen Sportanlage des TuS Harburg das neue Trainingszentrum des Hamburg Towers e.V.

In der rund 1400 Quadratmeter großen Basketballhalle, die auf einer Größe von zwei Tennisplätzen mit der Stellung einer Trockenbauwand von der ehemaligen Fünf-Feld-Tennishalle abgetrennt wurde, trainieren seit dem Frühjahr 2023 bereits regelmäßig sechs Teams aus dem Breiten- und Nachwuchsleistungssport: darunter die derzeit in den Playoffs spielenden Teams der JBBL und NBBL, die in der 2. Regionalliga Nord aktiven Damen sowie das Hamburg Towers Danceteam. Die Profis der Veolia Towers Hamburg, die in der vergangenen Woche die Playoffs im 7DAYS EuroCup erreichten, nutzen die neue Trainingsfläche zudem als Untermieter.

Perspektivisch sollen sogar noch mehr Mannschaften von der neuen Trainingsstätte profitieren. Als Ankermieter nutzt der Hamburg Towers e.V. das Trainingszentrum für mindestens fünf Jahre, mit Option auf Verlängerung. Neben einem Basketballfeld und vier Korbanlagen zählen auch ein Umkleidebereich mit Sanitärräumen, ein physiotherapeutischer Bereich sowie ein Büro für Trainerinnen und Trainer - die aufgrund derzeitiger Lieferengpässe bei Baumaterialien bei Eröffnung zu 70 Prozent fertiggestellt sind - zum neuen Trainingszentrum. cb