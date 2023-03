Gelungener Halbmarathon: 350 Läufer gingen in Neugraben an den Start

Neugraben - Der Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land hat am Sonntag wieder rund 350 Läufer nach Neugraben gelockt. Das Orga-Team der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) zeigte sich im Anschluss zufrieden mit der Veranstaltung: „Es hat wieder alles reibungslos funktioniert", freute sich Mathias Thiessen. „Wir haben auch viel Lob von den Teilnehmenden erhalten, was immer besonders schön ist. Auch die Organisation und Zusammenarbeit mit der Polizei war wieder sehr gut. Dafür auch noch mal ein Dankeschön."

Den Sieg beim diesjährigen Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land sicherte sich Thomas Polzin (Reha Bergedorf) in einer Zeit von 1:17:25 Stunden vor Alexander Riwny (SG Stern Hamburg) und Pieter Bult (vereinslos). Bester HNT-Starter war Marcel Schlag als Sechster. Bei den Frauen gewann Helena Baden (vereinslos) in 1:39:41 Stunden vor Monty Röhrich (vereinslos) und Anja Attner (TV Horrenberg/Balzfeld).

Über die Zehn-Kilometer-Distanz lief Lara Predki (Lüneburger SV) mit 38:10 Minuten die schnellste Zeit bei den Frauen. Justyna Kwiatkowska (TSG Bergedorf) und Antonella Meiencke (vereinslos) komplettierten das Podium. HNT-Läuferin Birte Völkner kam als Gesamtfünfte ins Ziel. Peter Langfeld (vereinslos) siegte in 37:28 Minuten bei den Männern. Till Hötte (Tus Uentrop) und Timo Galanulis (vereinslos) belegten die Plätze zwei und drei.

Auf der Fünf-Kilometer-Strecke machten der Lüneburger SV und der TH Eilbeck die Podestplätze unter sich aus. Bei den Männern gewann Mattis Dietrich (Lüneburger SV) in 15:37 Minuten vor Philipp Grotrian und Leon von Bergen (beide TH Eilbeck). Bei den Frauen ging der Sieg an Ann-Kathrin Balduhn (TH Eilbeck) in 17:56 Minuten. Paula Heide und Janina Eimann (beide Lüneburger SV) liefen mit ihr auf das Podest, während HNT-Starterin Sandra Meyer-Lindloff als Sechste ebenfalls ein gutes Ergebnis erreichte.

Den 1,2 Kilometer langen Kinderlauf gewann Mia Alexandra Ortleb (vereinslos) in 4:17 Minuten vor Marleen Mißfeld (HNT Hamburg) und Frida Planthaber (HSV). Bei den Jungen kam Leon Schlag (vereinslos) nach 4:07 Minuten als Erster über die Linie, gefolgt von Carl Stellamanns (vereinslos) und Andreas Hust (HNT Hamburg).

Auf der wieder eingeführten fünf Kilometer langen Walking-Strecke ging der Sieg an Stefanie Naeve (vereinslos) in 37:29 Minuten. Susanne Lachmann (Homberger TV) und Martina Wesselhoeft (Team Schmettersatt) folgten ihr auf das Podium. Schnellster Mann auf der Walking-Strecke war Guido Lachmann (Homberger TV) in 36:33 Minuten. Heinz-Klaus Gerken (Stader TC) wurde Zweiter, gefolgt von Michael Horz (Homberger TV) auf Rang drei.