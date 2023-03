Jenna Loreen Geerdts: Vier Siege beim Judo-Kuschelturnier an der Ostsee

Harburg – Am letzten Tag der Schulferien nahm Jenna Loreen Geerdts am Kuschelturnier des Judoverbands Schleswig-Holstein in Neustadt an der Ostsee teil. Dieses Turnier ist ganz speziell für die kleinsten Judoka in Schleswig-Holstein und Hamburg gedacht. Dort kann man die ersten Erfahrungen sammeln und sich ein Kuscheltier erkämpfen.

Mit Erfolg: Die Harburgerin ging wie 177 andere Judoka aus Schleswig-Holstein und Hamburg auf die Judmatte und ging nach vier Kämpfen jeweils immer als Siegerin von der Matte, als Preis gab es ein Kuscheltier und eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme, nach den Wettkämpfen ging es dann direkt an den Ostseestrand. cb