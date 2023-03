China, Kanada und Neuseeland dabei: Basketball-Supercup in Wilhelmsburg

Wilhelmsburg – Das ist ein Highlight des Hamburger Sportsommers in diesem Jahr: Der 34. Basketball-Supercup findet am Wochenende 12. und 13. August in der edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg statt. Bereits zum siebten Mal sind dann vier Topteams zu Gast beim renommierten Turnier in der Stadt an der Elbe.

China, Kanada, Neuseeland und Deutschland: Vier WM-Teilnehmer aus vier Kontinenten. So global war der traditionsreiche Supercup schon lange nicht mehr.

Gespielt wird wegen der enormen Terminenge vor dem FIBA World Cup (25. August - 10. September 2023, Indonesien, Japan, Philippinen) erneut ein Zweitagesformat mit zwei Halbfinalspielen am Samstag, 12. August 2023, sowie dem kleinen und großen Finale am Sonntag, 13. August.

„Mit dem Supercup kommt auch 2023 eines der hochkarätigsten Basketball-Events nach Hamburg. Das deutsche Team erwartet auf dem Weg zur Weltmeisterschaft mit China, Kanada und Neuseeland drei starke WM-Konkurrenten mit herausragenden NBA-Spielern. Für alle Basketball-Fans wird der Auftritt der internationalen Top-Teams aus vier Kontinenten ein absolutes Highlight dieses Sportsommers“, sagt Hamburgs Sportsenator Andy Grote. cb