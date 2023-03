Doppelter Punktgewinn in der Tischtennis-Verbandsliga: Fleestedter Damen auf Platz 2

Fleestedt - Gleich in zwei Auswärtsspielen haben die Tischtennis-Damen des TuS Fleestedt am Wochenende in der Verbandsliga-Nord alle Punkte mit nach Fleestedt gebracht.

Am Sonnabend stand das Spiel beim TSV Lunestedt auf dem Programm. Hier meldeten die Fleestedterinnen in den beiden Doppeln mit Miriam Beutler/Ilka Rudloff und Annegret Lange/Anika Henke gleich zum Start ihren Anspruch auf den Tagessieg an und gingen mit 2:0 in Führung.

Bei den Einzelspielen gelang dem TSV mit Kristin Hermann gegen Annegret Lang zwar kurzzeitig der Anschluss, doch die nächsten vier Spiele gingen dann an die Gäste. Damit war der Spieltag durch, in den restlichen drei Spielen konnte das Team des TSV noch einmal punkten, zweimal gingen die Punkte an Fleestedt. Insgesamt also ein souveräner Durchmarsch zum Auftakt.

Der Sonntag versprach dann mehr Spannung, schließlich mussten die Fleestedterinnen zu den Tabellenführerinnen des TSV Hollern. Auch hier funktionierte wieder der Start nach Plan, beide Doppel gingen an Fleestedt. Bei den folgenden Einzelspielen zeiget sich dann ein sehr ausgeglichenes Bild.

Aus Fleestedter Sicht stach dabei Teamcaptain Miriam Beutler hervor, die in allen drei Einzelpartien die Punkt einsammelt. Ilka Rudolf siegte in zwei Spielen und Annegret Lange sorgte im letzten Spiel des Tages für einen weiteren Sieg. Mit 8:6 konnte das Team des TuS daher auch am Sonntag punkten und steht damit auf Platz 2 der Verbandsliga punktgleich mit dem Team aus Hollern, das allerdings noch ein Spiel weniger bestritten hat.

Für Fleestedt geht es am 25. März gegen das Team des Hoogstedter SV weiter. cb´