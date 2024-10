Featured

Jenna Geerdts und Mara Wilkens trumpfen auf: Doppelbronze für Judo-Talente

Harburg - Mit über 1000 Judoka aus zahlreichen Bundesländern, den Niederlanden, Dänemark und der Tschechei wächst der internationale Elefantencup zum Großevent in Norderstedt heran. Am Samstag und Sonntag wurde in der Moorbekhalle von früh bis in die Abendstunden um die begehrten, großen Medaillen gekämpft.

Dabei ließen auch die KSC-Talente aufhorchen: Die erst 9-jährige Jenna Geerdts erkämpfte sich in der vollsten Gewichtsklasse -33Kg der U11 den 3.Platz. Dafür musste die junge Eißendorferin sogleich fünf Kämpfe bestreiten. Jenna verließ viermal als Siegerin die Matte und verlor lediglich gegen die spätere Siegerin, Zoe Kosir, vom JSC Heidelberg. Erfolgreich bezwang Jenna ihre Gegnerschaft aus Lindewitt, Dänemark (Kopenhagen), Concordia HH und der JGS durch ihre starken Wurf-und Bodentechniken.

Ihre Vereinskameradin, Mara Wilkens, trat in der Gewichtsklasse -44kg der U11 an und erreichte am Ende ebenfalls Bronze. Sie hatte es hier mit erfahrener Konkurrenz aus Altenhagen, Dänemark (Fredericia), den Niederlanden und aus Nienhagen zu tun. Mara gelang es dabei ihren starken Linksgriff durchzusetzen und die Gegnerinnen zu dominieren. Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage landete die 10-jährige Eißendroferin auf dem dritten Platz.