Eißendorferin Linda Geerdts vertritt Deutschland bei Sumo-Europmeisterschaft in Athen

Eißendorf - Sie ist eines der großen Kampfsporttalente aus dem Bezirk Harburg. Jetzt wird die 16 Jahre alte Linda Geerdts vom KSC zur Europameisterschaft bei der Europameisterschaft in Athen dabei sein - als Sumotori. Damit ist sie eine von elf Sportlern, die aus Deutschland zu diesen Ereignis anreisen.

Die 16-Jährige ist sonst als erfolgreiche Judoka bekannt. In der Sportart räumte sie bereits viele Titel und Pokale ab. Für Sumo empfahl sich die 16-Jährige zuletzt im April bei 8. Internationalen Brandenburger „Roland Cup“. Dort erkämpfte sie sich in ihrer Klasse die Goldmedaille. In Athen peilt eine Platzierung unter den besten fünf an. zv

