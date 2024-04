Neun Plätze auf dem Podium: KSC-Sumotoris erfolgreich in Brandenburg

Harburg – Mit insgesamt neun Podiums-Platzierungen kehrten die Nachwuchs-Sumotoris des KSC Bushido Hamburg aus Brandenburg zurück. Am vergangenen Wochenende reisten sechs Sportler mit Trainerin Bianca Geerdts nach Brandenburg an der Havel.

Hier nahmen sie am 8. Internationalen Brandenburger „Roland Cup“ teil. Unter den insgesamt 180 Startern traf man auch auf Sumotoris aus der Ukraine, Georgien, Frankreich, Estland, Italien, Norwegen, Ungarn und natürlich aus Deutschland. Dieses Turnier gilt unter anderem der Standortbestimmung, Sichtung und auch der Nominierung von DSB Athletinnen/Athleten für internationale Einsätze durch die anwesende Bundestrainerin Sandra Köppen-Zuckschwerdt.

Die KSC-Sumotoris zeigten sich in guter Form, waren mutig und konzentriert. So standen am Ende insgesamt 9 Plätze auf dem Podium zu Buche. Die jüngste Teilnehmerin, Jenna Geerdts, startete als 8-jährige in der U12 und holte sich nach drei Siegen sogleich den Pokal. Ihre große Schwester, Linda Geerdts (16), verließ ebenso erfolgreich den Ring.

Zunächst holte sie Bronze in der Altersklasse U18, ehe die deutsche Nationalkämpferin sich sensationell Gold bei den Frauen sicherte. Dabei besiegte Linda sogar die Bronze-Gewinnerin der Europameisterschaften, Kitti Baljer, aus Ungarn.

Gold erkämpfte sich ebenfalls Benjamin Kraft (13) in der U15. Er trat außerdem in der U18 an und holte hier Bronze. Sein Bruder, Oliver Kraft (11), holte sich nach vier spannenden Begegnungen Bronze in der U12. Xenia Scheit (14) sicherte sich ebenso Bronze in der U15 und Julia Lewitzki (15) holte nach Doppelstart in der U18 und bei den Frauen sogar Silber und Bronze.