Erfolg im Tennis: Tim Silber vom HTB wurde Hamburger U-14-Vizemeister

Harburg – Ein Tennis-Talent aus Harburg sorgt derzeit für positive Nachrichten: Der 13-jährige Tim Silber vom HTB ist bei den Hamburger Tennis-Meisterschaften in der Verbandhalle in Horn Hamburger Vizemeister der U14 geworden.

Das ist ein großartiges Ergebnis für Tim Silber, der vor vier Jahren von der TGH zur Jahnhöhe gewechselt ist und seitdem drei bis viermal in der Woche mit seinem Trainer Christian Dammann arbeitet.

Des Weiteren hat der motivierte Youngster, der, so Dammann, „extrem viel Spielfreude und Spielintelligenz besitzt“, in diesem Winter auch bereits sein Debüt in der HTB-Herrenmannschaft gegeben.

Nach Siegen über Jesse Gehrke aus Rissen, Gael Munoz vom ETV und Levi Rosenboom (Alster), musste er sich erst im Finale Miko Koeppen (Grossflottbek) geschlagen geben.

Dammann: „Ein ganz starker Auftritt unseres Nachwuchstalents dessen Weg in der Zukunft noch viel mehr verspricht.“ cb