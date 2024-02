Leichtathletik: Vier GWH-Senioren holen 12 Landesmeistertitel

Harburg - Vier Senioren-Leichtathleten des SV Grün-Weiss Harburgs trumpften, gleich zu Anfang des neuen Jahres, mit insgesamt 12 Landesmeistertitel auf. Das Ehepaar Wiebke und Heinz Baseda konnte allein acht Titel verzeichnen. Beate Lenzing freute sich über drei Titel, die sie in der Altersklasse W60 erhielt, einen Titel errang Cäcilia Apel-Cranz.

Die Landesmeisterschaften, die zusammen mit Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in der Hamburger Leichtathletikhalle ausgetragen wurden, nutzten viele Athleten zur Qualifikation angehender Meisterschaften oder zur Überprüfung des eigenen Leistungsstands.

Wiebke und Heinz Baseda setzen den Focus in diesem Frühjahr auf die, im polnischen Torun stattfindenden Hallen Europa-Meisterschaften. Beide meldeten sich unter anderem für den Mehrkampf dort an. Deshalb auch die Vielstarts bei den Landesmeisterschaften. Zufrieden gaben sich die beiden in den technischen Disziplinen.

Heinz Baseda M70 übersprang im Hochsprung die 1,36 Meter, Wiebke Baseda W65 die 1,24 Meter. Die Weite von 9,05 Metern im Kugelstoßen übertrafen, die von Wiebke Baseda gesetzte Zielmarke. Heinz Baseda schaffte es, die 4 Meter zu überspringen. Lediglich muss im Sprintbereich noch nachgebessert werden.

Auch Beate Lenzing W60 zeigte ihre Stärken in den technischen Disziplinen. Im Kugelstoßen verpasste sie nur knapp die Weite von 8 Metern, im Hochsprung ließ sie ihre Konkurrenz mit übersprungenen 1,09 Meter hinter sich. Die Vierte im Bunde, Cäcilia Apel-Cranz W65, gewann den 200 Meter Lauf.

Ende Februar finden die Senioren-DM im Winterwurf im hessischen Baunatal statt. Dort wird Wiebke Baseda in ihrer Paradedisziplin dem Speerwurf starten. Eine Woche später werden die Basedas wieder gemeinsam bei der Senioren Hallen DM in Dortmund antreten.