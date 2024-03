Erfolge für Basedas: Fünf Medaillen bei den Deutschen Hallenmeisterschaften

Harburg – Mit insgesamt fünf Medaillen kehrten die Leichtathleten Wiebke und Heinz Baseda vom SV Grün-Weiss Harburg von den Deutschen Hallenmeisterschaften der Masters zurück, die dieses Jahr in Dortmund stattfanden, zurück.

Jubeln konnte Heinz Baseda (M70) über gleich zwei Goldmedaillen: Im 60-Meter-Hürdenlauf und im Hochsprung sicherte der Harburger sich souverän den Deutschen Meistertitel.

Besonders freute er sich über seine übersprungenen 1,39 Meter im Hochsprung, mit neun Zentimeter Abstand zum Zweitplatzierten. Eine Bronzemedaille sicherte sich Heinz Baseda zudem noch im Weitsprung mit 4,20 Meter.

Seine Ehefrau Wiebke Baseda, die in der Altersklasse W65 startete, errang zwei Silbermedaillen im 6o Meter Hürdenlauf und im Kugelstoßen. Mit ihrem Reaktionsvermögen am Start war sie nicht unbedingt zufrieden. Das wäre noch ausbaufähig. Im Kugelstoßen erreichte sie eine Weite von 8,78 Metern.

In zwei Wochen finden im polnischen Torun die Europameisterschaften der Masters statt. Dort wollen die beiden in mehreren Disziplinen starten und an ihre Erfolge anknüpfen. cb