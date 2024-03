Medaillenregen für VTH-Nachwuchs: Fünf Podestplätze bei Meisterschaften

Neugraben - Der Nachwuchs des Volleyball-Team Hamburg (VTH) bleibt in der Erfolgsspur. Am Wochenende feierten die jungen Volleyballerinnen der HNT gleich zwei Hamburger Meistertitel sowie weitere Podestplatzierungen. Insgesamt fünf Medaillen sammelten die Teams aus dem VTH-Leistungszentrum bei den Landesentscheidungen der U13 und U15.

Damit knüpfte der Volleyballnachwuchs aus Neugraben an die Erfolge der vergangenen Wochen an. Bei den Meisterschaften in den Altersklassen U14 und U18 sowie U16 und U20 hatten sich die VTH-Teams im Januar und Februar schon einen Meistertitel sowie drei zweite Plätze erspielt.

Bei der U13-Finalrunde in Langenhorn war das Podest am Ende komplett mit VTH-Trikots gefüllt. Nachdem sich VTH2 am Sonntag mit einem knappen 2:1 (25:19, 16:25, 16:14)-Sieg gegen den VFL Geesthacht Bronze gesichert hatte, machten die anderen beiden VTH-Teams in einem ebenfalls engen Finale den Titel unter sich aus.

VTH3 setzte sich schließlich mit 2:1 (25:20, 11:25, 15:11) gegen VTH1 durch. "Das war eine großartige Leistung aller Mädchen", sagte Trainerin Christiane Kuhlow. "Wir sind alle Siegerinnen. Die Mädchen sind unserem Motto 'One Team' vollständig gerecht geworden."

Zeitgleich ging es am Wochenende in Eimsbüttel um den Hamburger Meistertitel der U15 - und auch hier strahlten am Schluss die hellblauen VTH-Jerseys vom obersten Podestplatz herunter.