Erfolgreicher Tag der offenen Tür beim HTB: 400 Besucher und 38 Neueintritte

Harburg – Sport und Spaß auf der Jahnhöhe – das lockte am Sonnabend sehr viele Besucher an: Der 20. Tag der offenen Tür auf dem Gelände des beliebten Sportvereins begeisterte in diesem Jahr rund 400 interessierte Gäste. „So viele Besucher hatten wir lange nicht mehr beim Tag der offenen Tür“, sagte Carla Rook vom HTB gegenüber harburg-aktuell.

Und auch die Möglichkeit, ohne Aufnahmegebühr dem Verein beizutreten kam gut an: 38 Neueintritte gab es dieses Mal. 22 davon beim Tennis und auch viele bei den neuen Cheerleadern.

Die Auswahl an Sportarten beim HTB ist groß: Rund 25 davon stellten sich am Sonntag vor und konnten ausprobiert werden. Das Angebot reichte von Tennis und Brazilian Futsal über Cricket, American Football bis hin zu Cheer-Sport.

Auch eine neue Trendsportart war dabei: Das Turnen im Röhnrad. „Super begeistert waren vor allem die Kids vom Rhönradfahren, das wir neu anbieten“, so Carla Rook. „Rund 30 Kinder sind eine Stunde lang unter Anleitung in den Rädern geturnt. Röhnradturnen wird der HTB ab September anbieten und es haben sich bereits 18 Kinder zum Probetraining am 1. September angemeldet.“

Neu im Sport-Angebot ist auch das Cheerleading, das nach 25 Jahren Pause wieder beim HTB angeboten wird. Der Flohmarkt in der Kita und der Infos-Stand der Katholischen Schule Harburg kamen ebenfalls bei den Besuchern gut an. cb