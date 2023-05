Erfolgreiches Comeback: Amateur-Boxen begeistert 350 Zuschauer in der Kersche

Harburg – Nach knapp 30 Jahren feierte der Boxsport in Harburg ein erfolgreiches Comeback: „Harburg boxt“ hieß es am Sonnabend in der Sporthalle Kerschensteiner Straße. Und der Plan des Harburger Sport-Clubs (HSC) ging auf: Mehr als 350 Besucher kamen in die Kersche, um Amateur-Boxsport hautnah zu erleben. Insgesamt 16 Kämpfe in unterschiedlichen Klassen standen auf dem Programm. Geplant waren eigentlich 20 Kämpfe, aber es gab einige kurzfristige Absagen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und vor allem mit der super Stimmung in der Halle“, sagte HSC-Präsident Thorsten Hrdina gegenüber harburg-aktuell. „Wir wollen auf jeden Fall die Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholen.“

Unter den Zuschauern waren auch viele ehemalige Boxer, die schon 1996 dabei waren, als zum letzten Mal in der Kersche die Fäuste flogen. „Natürlich kommen da Erinnerungen an die Zeit hoch, als hier, in der Eichenhöhe oder in der Ebert-Halle regelmäßig Boxkämpfe stattgefunden haben“, sagte einer von ihnen.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Frauen-Boxkampf zwischen Lokalmatadorin Vanessa Kauke vom HSC und der amtierenden Deutschen Meisterin Farah Yousef vom SC Itzehoe. Groß war der Jubel, als Ringrichter Horst Farchau die Harburgerin zur Siegerin nach Punkten erklärt. „Es war ein sehr hartes Stück Arbeit, aber ich konnte ab der zweiten Runde mehr Druck machen und hatte am Ende mehr Ausdauer“, sagte die glückliche Siegerin nach dem Kampf. cb