Der Rosengartenlauf: Das Laufevent mit 13 Strecken für die ganze Familie

Harburg - Vier Monate sind es noch, bis am Wildpark Schwarze Berge zum vierten Mal der Rosengartenlauf stattfindet. Den 27. August haben sich die Organisatoren der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) in diesem Jahr für ihr Laufevent ausgeguckt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 900 Sportler an den insgesamt 13 Lauf- und Walking-Wettbewerben teil. So viele sollen es in diesem Jahr mindestens wieder werden: "Unser Ziel ist es natürlich, dies mindestens zu wiederholen und möglichst auch noch mehr Menschen für unseren Rosengartenlauf zu begeistern", sagt HNT-Pressesprecher Alexander Mohr.

Um das zu erreichen, hält die HNT an dem erfolgreichen Konzept des vergangenen Jahres fest: "Der Rosengartenlauf bleibt das Laufevent für die ganze Familie", erklärt Mohr. "Wir haben auch in diesem Jahr wieder 13 Strecken im Programm. Durch die unterschiedlichen Distanzen, Schwierigkeitsgrade und Altersklassen findet sich praktisch für jeden die passende Strecke." Mit dabei ist auch wieder der Rosengarten ULTRA Heide Marathon, kurz "RUHM" genannt. Er ist mit 50 Kilometer Länge und rund 1000 Höhenmetern die schwierigste Herausforderung beim Rosengartenlauf.

Wer noch auf einer der 13 Strecken dabei sein will, bekommt den Startplatz beim Rosengartenlauf 2023 jetzt noch zum Vorzugspreis: „Bis zum 31. Mai gelten die aktuellen Anmeldegebühren, anschließend wird es etwas teurer. Das macht schon einen Unterschied von bis zu 10 Euro aus", sagt Mohr.

Die Anmeldung für den 4. Rosengartenlauf und den 3. RUHM ist online möglich unter www.rosengartenlauf.de