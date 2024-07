Featured

Europameisterschaft: Die Lämmertwiete ist Hotspot beim Public Viewing

Harburg - Gute Stimmung in der Lämmertwiete. Beim Spiel Deutschland gegen Dänemarkt erlebten viele Fans den Sieg der deutschen Mannschaft in der Harburger Altstadt. Sie ist einer der Hotspots beim "Public Viewing" in Hamburgs Süden. Läden wie der Bierbrunnen oder die Panthera Bar haben sich ganz auf die Fans "eingeschossen". Auf großen Bildschirmen sind die Spiele zu sehen.

Am Freitag, wenn Deutschland gegen Spanien in Stuttgart ab 18 Uhr ran muss, wird es wieder voll werden. Alle hoffen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Die Aussichten sind so lala. Es soll kühl bleiben und ausgerechnet zum Ende der Woche noch etwas windiger. Wenn es gut läuft, bleibt es zumindest trocken. dl