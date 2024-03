Frauen-Bezirksliga: Torhunger und große Emotionen zum Abschied

Fleestedt – Beim Start in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga gab es am Sonnabend für das Frauen-Team des TuS Fleestedt nicht nur viele Tore, sondern auch einen bewegenden Abschied einer Spielerin.

Mit 8:0 Toren ließen sie de Team der SG Scharmbeck/Pattensen keine Chance. Dabei war die erste Viertelstunde beim TuS geprägt durch eine Reihe von Pässen ins Nichts. Offenkundig musste sich das Team von Trainer Daniel Flindt nach der langen Winterpause erstmal sortieren.

Das änderte sich mit der 15. Spielminute, in der Außenverteidigerin Lucie Winter den Ball bis zur rechten Strafraumecke trieb und dann in geradezu clownesker Art diesen an Abwehr und Torfrau vorbei hinter die Torlinie murmelte. Danach lief es runder und bis zur Pause erzielten die

Fleestedterinnen noch fünf weitere Treffer, 3 mal durch Lea Hartgen, einmal Joelle Schneemann und einen besonders schönen Heber aus 20 Meter Entfernung gelang Annabell Schmidt-Carrera. Dabei spielte sich nahezu alles in der Hälfte der Gäste ab.

Nach der Pause trafen Joelle Schneemann in der 48. Spielminute und Jennifer Kühn in der 50. Spielminute zum 8:0 Endstand.

Besondere Emotionen kamen in der 87. Spielminute auf, als Mittelfeldspielerin und Dribbelkünstlerin Joelle Schneemann ausgewechselt wurde. Sie absolvierte ihr letztes Spiel in den Farben des TuS, die sie von Anfang an getragen hatte und verlässt das Team wegen ihres Studiums.

Alle Spielerinnen in Schwarz-Rot bildeten ein Spalier zur Seitenlinie und bedankten sich für viele wunderbare Fußballjahre und natürlich für ihre beiden Treffer in der 37. Und 48. Spielminute, die den Abschied ein wenig versüßten. cb