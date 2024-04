Hamburger Halbmarathon: Mehr Teilnehmer und ein neuer Landesrekord

Neugraben - Der Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land endete am Sonntag mit vielen zufriedenen Gesichtern und einer neuen Bestzeit. In 1:11:14 Std. stellte Miguel Molero-Eichwein in seiner Altersklasse M55 einen neuen Landesrekord für Schleswig-Holstein auf. Der 55-Jährige vom Laufverein Spiridon Schleswig sicherte sich damit auch den Tagessieg über die Halbmarathondistanz.

Insgesamt hatten sich 525 Läufer für das Laufevent der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) angemeldet. Damit bestätigte sich der positive Trend aus dem vergangenen Herbst. Beim Süderelbe Halbmarathon im Oktober hatten die Organisatoren der HNT mit 685 Anmeldungen so viele wie zuletzt vor 18 Jahren verzeichnet. Am Sonntag waren es dann auch wieder über 100 Anmeldungen mehr als im Vorjahr.

Hinter Tagessieger Miguel Molero-Eichwein liefen Niklas Horstmann (1:13:41 Std.) und Henning Hauschild (LG Elmshorn, 1:18:47 Std.) beim Halbmarathon mit auf das Podium. Bei den Frauen gewann Nele Harms (1:30:26 Std.) das Rennen über die 21 Kilometer vor Franziska Jäckisch (Trias Bad Schwartau, 1:31:28 Std.) und Julia Goletz (1:36:17 Std.).

Über die 10-Kilometer-Distanz feierte die TSG Bergedorf einen Doppelerfolg. Bei den Frauen siegte Inga Schulz (39:32 Min.), bei den Männern Vereinskollege Glenn Kochmann (33:42 Min.). Auch über die 5 km war ein Bergedorfer erfolgreich: Miguel Daberkow (16:33 Min.) von der TSG gewann das Rennen bei den Männern. Bei den Frauen ging der 5-Kilometer-Sieg an Catharina Mewes (18:57 Min.) vom TuS Finkenwerder.

Das nächste große Laufevent der HNT wirft auch schon seine Schatten voraus. Am 25. August finden der 5. Rosengartenlauf und der 4. Rosengarten ULTRA Heide Marathon (RUHM) mit Start und Ziel am Wildpark Schwarze Berge statt. Anmeldungen dafür sind unter www.rosengartenlauf.de<http://www.rosengartenlauf.de> möglich.